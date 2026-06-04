Skoda Peaq sept places : premières images du nouveau crossover phare dévoilées

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Skoda Peaq sept places : premières images du nouveau crossover phare dévoilées

Le constructeur automobile tchèque Skoda a officiellement dévoilé les esquisses de design de son nouveau modèle phare, le crossover Peaq. Publié avant la présentation du 23 juin dans le sud de la France, ce véhicule électrique sept places incarne la nouvelle philosophie de design « Modern Solid » de la marque. La voiture devrait concurrencer des modèles tels que le Peugeot E-5008 et le Mercedes-Benz GLB Electric. Autocar.co.uk rapporte .

L'extérieur du Skoda Peaq se distingue par des feux LED en forme de T, une calandre nommée « Tech-Deck Face » et des pare-chocs massifs. Selon le responsable du design Karl Neuhold, les lignes précises et les proportions équilibrées confèrent au véhicule une allure moderne et affirmée. Le crossover mesure 4,9 mètres de long, soit 250 mm de plus que l'Enyaq actuel et 110 mm de plus que le Kodiaq thermique.

Techniquement, le Peaq repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. La version d'essai est équipée d'un moteur électrique de 282 ch et d'une batterie de 86 kWh, offrant une autonomie de plus de 610 kilomètres (380 miles). Une version bimoteur 90X de 295 ch et une variante de base « 60 » de 201 ch avec batterie de 59 kWh seront également commercialisées.

Le prix du nouveau véhicule électrique est estimé entre 50 000 et 60 000 livres sterling. Ce tarif est nettement inférieur à celui de rivaux comme le Kia EV9 et le Volvo EX90. Le Skoda Peaq devrait être lancé à la fin de l'été, marquant une étape clé dans la stratégie d'électrification de la marque.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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