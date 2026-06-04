Starlink lance la lutte contre la fraude : terminaux désactivés dans le monde entier

L'équipe Starlink a publié une déclaration officielle annonçant une coopération active avec les forces de l'ordre et les entreprises technologiques pour identifier et désactiver les terminaux utilisés dans des activités illégales, notamment la fraude en ligne à grande échelle et les escroqueries crypto. L'entreprise prend des mesures pour bloquer préventivement les appareils suspects afin de garantir que ses services soient utilisés uniquement à des fins légitimes. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte cette information.

Ces mesures ont été motivées par les résultats de la première « Semaine de lutte contre la fraude » organisée par le département de la Justice des États-Unis. Dans le cadre de cette opération, menée en collaboration avec le secteur privé, des réseaux de cybercriminalité et de fraude crypto en Asie du Sud-Est ont été démantelés. Plus de 1,4 million de comptes frauduleux ont été bloqués, 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies ont été gelés et un groupe de criminels a été arrêté en Thaïlande.

La technologie Starlink fournit un internet haut débit aux endroits les plus reculés de notre planète, des navires et avions aux villages qui manquaient auparavant de connectivité stable. Par conséquent, des criminels tentent d'exploiter cette capacité à leur propre avantage.

Il convient de noter que United Airlines avait précédemment annoncé le déploiement généralisé de l'internet Starlink sur sa flotte. De plus, Starlink devrait être autorisé à participer aux enchères de spectre satellitaire mobile en Europe.