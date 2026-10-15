AZ Alkmaar — H. Beer Sheva : compositions et direct commenté

Le match AZ Alkmaar — H. Beer Sheva, comptant pour la Ligue Europa, débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de l'AZ Alkmaar : 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Hoed V., 34. de Wit M., 21. Kwakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeiners P. (capitaine), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.

Entraîneur de l'AZ Alkmaar : Exteld L.

Composition de départ de l'H. Beer Sheva : 1. Marciano O. (capitaine), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 5. Amador P., 7. Perez E., 25. Lucas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovic I., 9. Ahmed Z.

Entraîneur de l'H. Beer Sheva : Kozuch R.