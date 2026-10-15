AZ Alkmaar — H. Beer Sheva : compositions et direct commenté
Le match AZ Alkmaar — H. Beer Sheva, comptant pour la Ligue Europa, débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de l'AZ Alkmaar : 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Hoed V., 34. de Wit M., 21. Kwakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeiners P. (capitaine), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.
Entraîneur de l'AZ Alkmaar : Exteld L.
Composition de départ de l'H. Beer Sheva : 1. Marciano O. (capitaine), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 5. Amador P., 7. Perez E., 25. Lucas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovic I., 9. Ahmed Z.
Entraîneur de l'H. Beer Sheva : Kozuch R.
En direct1-0 EN DIRECT
52
L'arbitre a montré qu'il ne tolérerait pas un tel comportement. Eliel Peretz (H. Beer Sheva) écope d'un carton jaune.
52
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) écope d'un carton jaune.
49
Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) reçoit un centre précis dans la surface et décoche une frappe limpide dans le petit filet gauche.
48
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) tente sa chance de loin après une superbe action en solitaire, mais sa frappe est bien contrée par un défenseur.
46
L'arbitre a sifflé le début de la seconde période.
45+2
Radoslav Gidzhenov siffle la fin de la première mi-temps.
45
1 minute ajoutée au temps réglementaire.
45
Ce carton jaune est amplement mérité. La faute commise par Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) était assez violente, et Radoslav Gidzhenov n'a pas hésité à l'avertir.
42
L'AZ Alkmaar montre un super jeu d'équipe avec de courtes passes, mais perd le ballon suite à une passe imprécise.
39
Radoslav Gidzhenov avertit Pedro Amador (H. Beer Sheva) d'un carton jaune pour une faute.
38
AZ Alkmaar a joué le corner à deux au lieu d'envoyer le ballon dans la surface.
38
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) rate une belle occasion d'une frappe côté gauche, et le gardien capte facilement le ballon.
35
Jibril Tialav Diop (Hapoel Beer-Sheva) a tenté de trouver un coéquipier, mais sa passe était trop appuyée et l'occasion est gâchée.
32
Le coup de pied arraché par l'AZ Alkmaar est facilement dégagé par l'un des défenseurs.
31
Waldemar Biskov se charge du coup franc et décide de tenter sa chance directement, plaçant le ballon dans le coin inférieur droit, mais Ofir Marciano se détend pour repousser le danger ! AZ Alkmaar va obtenir un corner.
30
3:0 – c'est le nombre total de tirs effectués par les deux équipes.
26
Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva) commet une faute grossière et l'arbitre siffle.
23
L'Hapoël Beer-Sheva ralentit le rythme du jeu grâce à des passes en une ou deux touches. C'est très difficile pour l'adversaire en ce moment, courir sans ballon demande beaucoup d'efforts physiques.
19
Amankwah Forson (H. Beer Sheva) commet une tacle glissée fautive sur son adversaire. Radoslav Gidzhenov arrête le jeu et aurait pu lui mettre un carton, mais se contente finalement d'un avertissement verbal.
16
L'AZ Alkmaar produit un beau jeu de passes. Ils augmentent leur possession grâce à une série de longues passes et attendent le moment opportun pour attaquer.
13
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) n'a pas réussi à adresser une passe à ses coéquipiers.
11
54:46 – possession de balle.
7
Corner tiré, mais l'AZ Alkmaar n'en profite pas car le défenseur dégage le ballon.
7
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) a éliminé ses adversaires, mais le défenseur a réussi à récupérer le ballon. L'AZ Alkmaar va obtenir un corner. L'arbitre et son assistant ont désigné le drapeau de corner.
6
L'AZ Alkmaar a joué le corner court.
6
Mees de Wit (AZ Alkmaar) envoie le ballon dans la surface, mais les défenseurs dégagent.
3
AZ Alkmaar contrôle actuellement le ballon grâce à des passes précises et garde l'initiative.
1
Le coup d'envoi de la première mi-temps de ce match est imminent.
21:46
Le Hapoel Beer-Sheva donne le coup d'envoi.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Radoslav Gidzhenov.
21:45
Nous connaissons maintenant les compositions de départ. Vous pouvez les retrouver dans les détails du match.
21:45
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue sur notre live textuel, où nous vous ferons vivre en direct tous les faits marquants de la rencontre.
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