Ararat-Armenia — AZ Alkmaar : compositions et direct commenté

·6·Sport
Ararat-Armenia — AZ Alkmaar : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Ararat-Armenia et l'AZ Alkmaar débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ d'Ararat-Armenia : 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (capitaine), 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.

Remplaçants d'Ararat-Armenia : 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. França Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.

Entraîneur d'Ararat-Armenia : Tulipa.

Composition de départ de l'AZ Alkmaar : 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (capitaine), 17. Biskov V., 21. Kwakman D., 7. Wesley Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.

Remplaçants de l'AZ Alkmaar : 54. Bergraaf Y., 27. Bouzian O., 5. Chaves Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Itihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verhulst H.

Entraîneur de l'AZ Alkmaar : Martens M.

Ararat-ArmeniaAZ AlkmaarLigue EuropaFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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