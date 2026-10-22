Royale Union SG – H. Beer-Sheva : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre la Royale Union SG et l'H. Beer-Sheva débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de la Royale Union SG : 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Guilherme Smith, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patrice L., 29. Sylla M., 6. Van De Perre K. (capitaine), 23. Zeneli B.

Remplaçants de la Royale Union SG : 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keita S., 13. Rodriguez K., 26. Sykes R., 43. Tshilanda D.

Entraîneur de la Royale Union SG : Hubert D.

Composition de départ de l'H. Beer-Sheva : 1. Marciano O., 9. Ahmed Z., 5. Amador P., 20. East J., 17. Forson A., 4. Miguel Vitor (capitaine), 2. Mizrahi G., 7. Perez E., 12. Rotman I., 28. Yehoshua N., 66. Zlatanovic I.

Remplaçants de l'H. Beer-Sheva : 45. Abu Rumi M., 3. Baltaxa M., 13. Davidzada O., 44. Diop D. T., 11. Gana A. S., 70. Joao Victor, 8. Kanaan M., 14. Malede Y., 36. Shani Y., 90. Ugarriza A., 34. Wolf M.

Entraîneur de l'H. Beer-Sheva : Kozuch R.