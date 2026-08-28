Qui s'affrontera lors de la phase remaniée de la Ligue Europa ?

À Monaco, l'UEFA Ligue Europaa procédé au tirage au sort officiel de la phase de ligue pour la saison 2026/2027. Dans ce nouveau format de ligue unique, un total de 36 clubs répartis en 4 chapeaux, ont découvert leurs 8 adversaires pour la conquête de la deuxième coupe européenne la plus prestigieuse.

La phase de ligue du tournoi débutera le 16 septembre. officiellement.

Chapeau 1 : Qui les grands clubs vont-ils affronter ?

Bayer Leverkusen : Marseille, Lyon, Salzbourg, Dinamo Zagreb, CFR Cluj, Lech Poznań, Beşiktaş, OFI Crète ;

Benfica : AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech Poznań, Omonia, OFI Crète, NEC Nimègue ;

Juventus : Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nimègue, Hapoel Beer-Sheva ;

Milan : Benfica, Olympiakos, Ferencváros, Salzbourg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofia ;

Lyon : Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Hoffenheim ;

AZ Alkmaar : Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta Prague, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer-Sheva, Ararat-Armenia ;

Olympiakos : Milan, Marseille, Sparta Prague, Rennes, Jagiellonia, CFR Cluj, Hoffenheim, Torreense ;

Real Sociedad : Lyon, Juventus, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrøm ;

Marseille : Olympiakos, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Sturm Graz, Levski Sofia, Beşiktaş.

Calendrier des équipes du chapeau 2 :

Ferencváros : Juventus, Milan, Viktoria Plzeň, Celtic, Celje, Lech Poznań, Torreense, Hoffenheim ;

Viktoria Plzeň : Benfica, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Ferencváros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski Sofia, Lillestrøm ;

Union Saint-Gilloise : Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech Poznań, Celta Vigo, Hapoel Beer-Sheva, Beşiktaş ;

Dinamo Zagreb : Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm Graz, Sunderland, NEC Nimègue, Hapoel Beer-Sheva ;

Salzbourg : Milan, Bayer Leverkusen, Sparta Prague, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski Sofia ;

Celtic : Marseille, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta Vigo, Omonia, Beşiktaş, Torreense ;

Sparta Prague : AZ Alkmaar, Olympiakos, Rennes, Salzbourg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrøm, Ararat-Armenia ;

Rennes : Olympiakos, Juventus, Dinamo Zagreb, Sparta Prague, Omonia, Sturm Graz, OFI Crète, NEC Nimègue ;

Anderlecht : Lyon, Marseille, Salzbourg, Dinamo Zagreb, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI Crète.

Représentants du chapeau 3 :

Sturm Graz : Marseille, AZ Alkmaar, Rennes, Dinamo Zagreb, Celje, Bournemouth, OFI Crète, Hoffenheim ;

Lech Poznań : Bayer Leverkusen, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI Crète ;

Crystal Palace : Real Sociedad, Lyon, Sparta Prague, Salzbourg, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim, Beşiktaş ;

Bournemouth : Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta Prague, Sturm Graz, Celta Vigo, Hapoel Beer-Sheva, Lillestrøm ;

Sunderland : AZ Alkmaar, Milan, Dinamo Zagreb, Anderlecht, Jagiellonia, Lech Poznań, Levski Sofia, Torreense ;

Celje : Olympiakos, Bayer Leverkusen, Salzbourg, Ferencváros, Omonia, Sturm Graz, NEC Nimègue, Ararat-Armenia ;

Jagiellonia : Lyon, Olympiakos, Anderlecht, Viktoria Plzeň, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski Sofia ;

Omonia : Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta Vigo, Celje, Beşiktaş, NEC Nimègue ;

Celta Vigo : Juventus, Marseille, Union Saint-Gilloise, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrøm, Hapoel Beer-Sheva.

Participants du chapeau 4 :

Hoffenheim : Lyon, Olympiakos, Ferencváros, Anderlecht, Sturm Graz, Crystal Palace, Beşiktaş, OFI Crète ;

Beşiktaş : Marseille, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim ;

Torreense : Olympiakos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech Poznań, Ararat-Armenia, Lillestrøm ;

Hapoel Beer-Sheva : Juventus, AZ Alkmaar, Dinamo Zagreb, Union Saint-Gilloise, Celta Vigo, Bournemouth, OFI Crète, Beşiktaş ;

NEC Nimègue : Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo Zagreb, Omonia, Celje, Levski Sofia, Ararat-Armenia ;

OFI Crète : Bayer Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznań, Sturm Graz, Hoffenheim, Hapoel Beer-Sheva ;

Lillestrøm : Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzeň, Sparta Prague, Bournemouth, Celta Vigo, Torreense, Levski Sofia ;

Levski Sofia : Milan, Marseille, Salzbourg, Viktoria Plzeň, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrøm, NEC Nimègue ;

Ararat-Armenia : AZ Alkmaar, Milan, Sparta Prague, Salzbourg, Celje, Jagiellonia, NEC Nimègue, Torreense.

Clubs anglais et nouvelles intrigues

Ligue Europacette saison prend une tournure intense avec la participation des clubs de Premier League. Sunderland, Bournemouth et Crystal Palace affronteront des géants comme Milan et la Real Sociedad. La Juventus et Milan entament la phase de ligue avec un calendrier relativement abordable mais riche en émotions.