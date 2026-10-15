Jagiellonia - Ararat-Armenia : compositions et direct commenté

63 Zhirayr Shagoyan (Ararat-Armenia) se défait du marquage et décoche une frappe de loin vers le coin inférieur gauche, mais Sławomir Abramowicz est bien placé et capte le ballon sans difficulté.

61 Tir infructueux de l'extérieur de la surface. Bruno Ricardo Wilson Valdes (Ararat-Armenia) rate nettement le cadre à droite dès sa première tentative.

58 Action dangereuse ! Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia) a tiré le coup franc depuis une bonne position, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau droit.

57 Tera Luheny Alvin (Ararat-Arménie) écope d'un carton jaune.

52 But ! Une erreur terrible amène un but. Le défenseur perd le ballon, ce qui permet à Usman Sou (Jagiellonia) de s'en emparer et de le mettre aufond, 3-1.

50 Hugo Oliveira (Ararat-Arménie) s'avance pour tirer le corner, un centre dans la surface est attendu.

50 Usman Sou (Jagiellonia) a manqué une belle occasion de marquer. Il s'est retrouvé en duel avec Joao Bravim dans la surface et a tenté de placer le ballon au bas du centre, mais le gardien a réalisé un arrêt brillant.

50 On dirait que Tolip en a trop dit, et l'arbitre Anastasios Papapetrou s'est approché de lui pour lui brandir un carton jaune de manière théâtrale.

48 Anastasios Papapetrou a sifflé une faute après qu'Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) a fait tomber son adversaire.

47 Kamil Grosicki (Jagiellonia) récupère le ballon repoussé aux abords de la surface, mais sa frappe puissante passe au-dessus de la transversale.

46 L'arbitre Anastasios Papapetrou siffle le début de la seconde période.

45+4 L'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps, bouclant ainsi ces 45 premières minutes.

45+3 Jesús Imaz (Jagiellonia) a tenté de trouver Ousmane Sow, mais a trop appuyé sa passe.

45+1 Les défenseurs sont restés vigilants et ont écarté un centre dangereux de Kajetan Szmyt (Jagiellonia).

45 Le joueur d'Ararat-Armenia commet une faute en attaque. L'arbitre siffle.

45 Au moins 3 minutes de temps additionnel seront jouées.

44 Ararat-Armenia contrôle actuellement le match, les joueurs gardant la possession grâce à des passes précises.

42 Joao Bravim (Ararat-Armenia) est en mesure de continuer le match.

41 Usman Sow a failli se retrouver en duel face au gardien après une superbe passe de Kamil Jozwiak de Jagiellonia, mais un défenseur a dégagé le ballon en touche pour écarter le danger.

41 Le match est temporairement arrêté, Joao Bravim (Ararat-Armenia) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur le terrain.

38 Anders Kling sert Rodrigo Conceição (Jagiellonia) qui contrôle dans la surface et décoche une frappe rapide dans le coin gauche ! Impuissant, le gardien s'incline. 2:1 !

37 Rodrigo Conceição (Jagiellonia) envoie un long ballon, mais João Bravim s'en empare sans difficulté.

36 Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia) envoie le corner dans la surface, mais João Bravim lit bien le jeu et s'empare du ballon.

35 Usman Sow (Jagiellonia) a été signalé hors-jeu, et après que l'arbitre assistant a levé son drapeau, l'arbitre a arrêté le jeu.

33 Beaucoup de joueurs dans la surface attendent le corner, mais Anders Kling (Jagiellonia) joue court.

33 Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia) se charge du coup franc, mais ce n'est pas son meilleur centre et le ballon est facilement dégagé. Jagiellonia va obtenir un corner.

31 Rodrigo Conceição (Jagiellonia) a délivré un excellent centre, mais la défense a écarté le danger.

30 Bruno Ricardo Wilson Valdes (Ararat-Armenia) a mis à l'épreuve la patience de l'arbitre Anastasios Papapetrou et a été averti pour une tacle en retard précédente.

27 Zhirayr Shagoyan (Ararat-Armenia) élimine son adversaire mais ne parvient pas à garder le ballon dans les limites du terrain. Le ballon sort, et le gardien de Jagiellonia va effectuer la remise en jeu.

25 Artur Serobyan (Ararat-Armenia) récupère le ballon repoussé, élimine son vis-à-vis et frappe de loin, mais l'un de ses coéquipiers contre involontairement le tir.

25 Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) joue le corner en recouvrant.

25 Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) a adressé un superbe centre dans la surface, mais la défense adverse a réussi à écarter le danger. Le ballon est sorti des limites du terrain. Ararat-Armenia obtient un corner.

23 Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia) adresse un long ballon, mais Joao Bravim s'en empare facilement.

20 Kamil Józwiak (Jagiellonia) s'est retrouvé derrière les défenseurs adverses, mais le jeu a été arrêté pour hors-jeu.

20 Taras Romanchuk (Jagiellonia) écope d'un carton jaune.

20 Artur Serobyan (Ararat-Armenia) s'est emparé d'un ballon qui traînait dans la surface de réparation. Il a immédiatement tiré dans le coin inférieur gauche, mais Slawomir Abramowicz est resté vigilant et s'est emparé facilement du ballon.

19 Kamil Jozwiak (Jagiellonia) s'effondre dans la surface, mais l'arbitre rejette immédiatement toutes les protestations.

18 Possession de balle – 49:51.

17 Tulipa a dû procéder un changement forcé car Zidan Banjaqui s'est blessé et Jirair Shagoyan (Ararat-Arménia) l'a remplacé.

16 Zidan Banžaki (Ararat-Arménie) veut continuer à jouer, mais sa condition physique ne le lui permet pas !

13 Superbe arrêt de Joao Bravim face à Kamil Jozwiak (Jagiellonia). Jozwiak s'était créé de l'espace dans la surface pour décocher une frappe ras de terre dans le coin inférieur droit.

13 But ! Kamil Józwiak (Jagiellonia) reçoit le ballon dans la surface de réparation, décoche une frappe rase de terre au milieu du but et égalise. Score : 1-1.

12 Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) est à terre blessé et l'arbitre a arrêté le jeu pour l'intervention des soignants.

11 Un superbe centre de Maxence Carlier trouve Zidan Banjaqui (Ararat-Armenia) à l'entrée de la surface. Il contrôle le ballon et décoche une superbe frappe rasante au centre du but. Le score est maintenant de 0-1.

10 Tera Lucheni Alvin (Ararat-Arménie) a reçu une passe et a eu une belle occasion. Il a tiré depuis l'extérieur de la surface, mais le ballon est passé à côté du poteau gauche.

9 Zidan Banžak (Ararat-Armenia) rate une belle occasion en envoyant un coup franc depuis l'orne de la surface au-dessus de la barre.

8 Anastasios Papapetru siffle car Kamil Jóźwiak (Jagiellonia) tacle la jambe de l'adversaire au lieu du ballon. Ararat-Arménie va donner le coup franc.

7 Taras Romanczuk (Jagiellonia) a tenté de lancer un coéquipier dans une position idéale avec un superbe centre depuis l'angle de la surface, mais un défenseur a écarté le danger.

6 Sandro Lima (Ararat-Armenia) rate le cadre. Le gardien n'a même pas bougé, regardant le ballon passer à côté du poteau droit. Le portier a eu de la chance.

5 Kajetan Szmyt (Jagiellonia) commet une faute sur son adversaire. L'arbitre Anastasios Papapetrou l'a indiqué. Coup franc. Ararat-Armenia va très probablement essayer de centrer dans la surface.

4 Kajetan Szmyt (Jagiellonia) a mal géré son appel dans le dos du dernier défenseur, et l'assistant a eu raison de signaler un hors-jeu.

3 Les joueurs d'Ararat-Armenia multiplient les passes courtes pour percer la défense adverse et lancer un contre rapide.

1 La première mi-temps vient de commencer.

00:01 Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Jagiellonia donnera le coup d'envoi.

00:00 Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Anastasios Papapetrou.

00:00 Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.