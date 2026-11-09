0:1 à la 88e minute, 2:1 à la 90+7e ! L'entraîneur de Neftchi évoque une remontada miraculeuse

L'un des matchs les plus dramatiques et intenses de la saison actuelle de la Super League d'Ouzbékistan a eu lieu à Ferghana. Neftchi, qui avance avec détermination vers le titre, a accueilli l'équipe d'AGMK sur son terrain, faisant preuve d'une volonté de fer pour s'imposer 2:1.

Le sort de la rencontre s'est joué dans les dernières minutes : bien que les visiteurs aient ouvert le score sur penalty à la 88e minute, les joueurs de Ferghana ont égalisé à la 90e minute et ont inscrit le but de la victoire à la dernière seconde de la 7e minute du temps additionnel accordé par l'arbitre.

Après cette confrontation, l'entraîneur principal de Neftchi, Islom Ismoilov, a participé à la conférence de presse et a répondu ouvertement aux questions importantes.

« Le caractère de cette équipe » : comment le miracle de Ferghana s'est-il produit ?

Islom Ismoilov a attribué ce revirement dramatique dans les dernières secondes à la force mentale de l'équipe :

La foi jusqu'au coup de sifflet final : Après avoir encaissé un but à la 88e minute, l'équipe a compris qu'elle n'avait plus rien à perdre et s'est projetée vers l'avant avec toutes ses forces. L'entraîneur a souligné que la croyance en la victoire ne s'est pas éteinte jusqu'à la dernière seconde ;

La pression du titre : « Plus nous nous rapprochons des médailles d'or, plus la pression augmente. Il n'est facile ni pour les joueurs ni pour moi de surmonter cela. Mais le soutien de la direction et du gouverneur de la région nous aide à sortir des situations difficiles », a déclaré l'entraîneur principal ;

« Nous sommes revenus de loin » : Il a été souligné qu'après les critiques sur les réseaux sociaux, l'unité au sein de l'équipe a été préservée, mettant de côté les égos personnels pour s'unir vers une victoire commune.

Le jeune héros Sarsenbayev et Kouao, arrivé d'Afrique

Lors de la conférence de presse, des décisions importantes concernant l'effectif et les héros du match ont été abordées :

Le choix risqué de Sarsenbayev : En raison de la blessure de l'attaquant principal Marushich et du fait que Peritsa jouait blessé, Ismoilov a fait entrer en jeu le jeune attaquant Nurbek Sarsenbayev, qui avait marqué 2 buts avec l'équipe réserve la veille, et cette décision a été payante à 100 %. Le jeune joueur, sous contrat jusqu'en 2028, a marqué et posé les bases de la victoire ;

La ténacité de Koffi Kouao : Le défenseur africain a passé huit jours sur son continent pour régulariser son passeport et est arrivé un jour avant le match. Malgré une semaine sans entraînement, il a débuté la rencontre, a tout donné et a dû quitter le terrain en fin de match avec l'aide du personnel médical en raison de douleurs musculaires.

« Personne n'a le droit de se reposer dans le football »

Évoquant la trêve internationale à venir, l'entraîneur de Neftchi a fermement insisté sur le fait que l'équipe ne s'arrêterait pas :