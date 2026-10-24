Quand Husniddin Aliqulov reviendra-t-il sur le terrain ? La déclaration attendue de l'entraîneur de Rizespor

En Süper Lig turque, évoluant au sein du club « Rizespor » l'entraîneur principal Recep Uçar a donné des détails sur la santé et le retour possible en match officiel du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Husniddin Aliqulov, en phase de récupération après une grave blessure. Husniddin Aliqulov a fourni des informations détaillées sur sa santé et sur le moment où il pourrait revenir sur le terrain pour des matchs officiels.

Le défenseur central de 26 ans, opéré des ligaments croisés du genou, revient après une longue période d'absence.

« Il s'entraîne depuis un mois, mais n'est pas prêt pour le match » : L'évaluation de l'entraîneur

L'entraîneur de l'équipe, Recep Uçar, a souligné qu'ils agissaient avec prudence pour ne pas mettre en danger la santé du défenseur expérimenté :

Retour à l'entraînement : « Aliqulov a dû rester éloigné des terrains pendant une longue période en raison d'une blessure grave, car il a subi une opération complexe des ligaments croisés ;

Travail avec le groupe : Notre joueur participe aux entraînements collectifs depuis près d'un mois et s'entraîne pleinement avec le groupe aujourd'hui ;

La question du temps de jeu : Cependant, il n'est pas encore tout à fait prêt à participer à l'intensité totale des rencontres officielles. Pour être réaliste, Aliqulov a encore besoin d'un peu de temps pour retrouver sa forme physique optimale », a noté le spécialiste turc.

La fin d'une perte importante pour l'équipe nationale et « Rizespor »

Husniddin Aliqulov est non seulement l'une des figures clés de la défense de « Rizespor », mais aussi l'un des leaders de la ligne défensive de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Les médecins et le staff technique prévoient de ne prendre aucun risque pour son retour, en minimisant les risques de rechute et en l'intégrant progressivement depuis le banc dans les prochaines semaines.