Le capitaine et attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, continue de briller en Süper Lig turque. Évoluant sous les couleurs de l'Istanbul Başakşehir, notre compatriote a été le véritable leader lors du match de la 6e journée contre Gençlerbirliği. Harcelant la défense adverse pendant 77 minutes, Shomurodov a inscrit un doublé, assurant une large et convaincante victoire 4-0. Le portail statistique Flashscore a gratifié l'attaquant ouzbek d'une note de 8,7, le désignant homme du match.

Ce deuxième but porte le total personnel d'Eldor en Süper Lig à 6 réalisations cette saison. Abbosbek Fayzullayev, une autre star de notre équipe nationale, est entré en jeu à la 77e minute à sa place et a reçu une note de 6,6. Grâce à ces trois points précieux, Başakşehir totalise désormais 7 points et remonte à la 12e place du classement.

Alors, Eldor Shomurodov pourra-t-il transformer cet éclat en titre de meilleur buteur du championnat turc et prendre l'avantage dans la course face à ses rivaux étoilés ?

« Doublé de Shomurodov et course au titre de meilleur buteur » : Détails du match

Les points clés du duel entre Istanbul Başakşehir et Gençlerbirliği :

Note de 8,7 et homme du match : Eldor Shomurodov a obtenu la meilleure note de la rencontre, devenant le candidat principal pour intégrer l'équipe type de la journée ;

6e but de la saison : Avec 6 buts en Süper Lig, l'attaquant ouzbek a rejoint Victor Osimhen et Gift Orban ;

Rotation ouzbèke : À la 77e minute, l'auteur du doublé a été remplacé par son coéquipier en sélection, Abbosbek Fayzullayev ;

Intrigue dans la course au titre de meilleur buteur : Mohamed Salah (Trabzonspor), auteur d'un triplé lors de la même journée, a porté son total à 7 buts et a pris la première place ;

Ascension au classement : Ce succès éclatant 4-0 permet au club d'Istanbul de monter à la 12e place avec 7 points.

Süper Lig turque 6e journée : Classement des buteurs

Statistiques des attaquants les plus prolifiques du championnat :

Rang Joueur Équipe Buts marqués 1 Mohamed Salah Trabzonspor 7 2 Eldor Shomurodov Istanbul Başakşehir 6 2 Victor Osimhen Galatasaray 6 2 Gift Orban Trabzonspor 6

Analyse footballistique : Les experts sur Shomurodov et Başakşehir

Conclusions principales des commentateurs sportifs et analystes du football turc :

Stabilité au centre de l'attaque : Eldor Shomurodov exploite chaque minute sur le terrain cette saison ; son pressing haut et son sens du placement dans la surface posent de sérieux problèmes aux adversaires ;

Concurrence au niveau d'Osimhen et Salah : Être en tête de la course aux buteurs aux côtés des plus grandes stars européennes booste la valeur marchande et la confiance psychologique de Shomurodov ;

Excellente forme avant le rassemblement de l'équipe nationale : Le fait que l'attaquant principal soit en réussite avant les matchs de l'Ouzbékistan contre l'Iran, la Syrie et la Corée du Sud est un avantage majeur pour le staff technique ;

Période d'adaptation pour Fayzullayev : Le jeune milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev a besoin de temps pour s'adapter au rythme du championnat turc, mais le fait d'être dans la même équipe que Shomurodov facilitera son intégration.

La performance d'Eldor Shomurodov contre Gençlerbirliği prouve qu'il restera l'un des attaquants les plus dangereux et efficaces du championnat turc cette saison.

Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il dépasser Mohamed Salah et Victor Osimhen pour finir meilleur buteur de la Süper Lig ? Combien de buts attendez-vous d'Eldor lors des prochains matchs amicaux contre l'Iran et la Corée du SudPartagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse du succès du leader du football ouzbek à tous vos amis fans !