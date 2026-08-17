Départ en fanfare : but de Shomurodov, la folle course des buteurs est lancée !

La nouvelle saison de la Süper Lig turque, suivie avec grand intérêt par des millions de passionnés de football en Ouzbékistan, a démarré de manière extrêmement prometteuse pour nos compatriotes.

Lors de la 1re journée, le défenseur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan Husniddin Aliqulovet son club, Rizespor, ont battu Konyaspor à l’extérieur sur la plus petite des marges. Bien qu’Aliqulov, qui avait manqué la Coupe du monde 2026 en raison d’une blessure survenue en fin de saison dernière, n’ait pas été inscrit sur la feuille de match, son équipe a décroché trois points précieux.

Le club stambouliote d’ İstanbul Başakşehir a quant à lui remporté une victoire convaincante 2-0 à domicile contre Kocaelispor, grâce notamment à un duo ouzbek en vedette.

À la 14e minute, Fayzullayev a délivré une passe décisive, tandis qu’à la 72e minute Shomurodov a marqué un but

Les joueurs ouzbeks ont directement posé les fondations de la victoire de Başakşehir :

Abbosbek Fayzullayev : Dès la 14e minute, il a adressé une passe idéale à son coéquipier Christopher Operi pour signer une superbe passe décisive, avant d’être remplacé à la 63e minute ;

Eldor Shomurodov : Notre capitaine de 31 ans, qui avait remporté le Soulier d’or de la Süper Lig turque la saison dernière avec 22 buts, a repris en une touche un centre à la 72e minute pour ouvrir son compteur cette saison. Il a été remplacé à la 75e minute.

Salah, Vlahović et Lukaku en Turquie : une lutte féroce entre les buteurs

Les analystes de la Süper Lig estiment que la course au Soulier d’or du championnat de cette année pourrait être la plus intense de l’histoire. Lors du mercato estival, les grands clubs turcs ont recruté certaines des plus grandes stars d’Europe :

Les superstars venues d’Europe : Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Romelu Lukaku, Mason Greenwood et Leandro Trossard font partie des attaquants qui ont rejoint la Süper Lig ;

Les buteurs en titre du championnat : Les leaders de la saison dernière, Eldor Shomurodov et Paul Onuachu, sont restés dans leurs clubs. La star de Galatasaray, Victor Osimhen, a commencé la saison avec deux buts, tandis que l’attaquant de Fenerbahçe Anderson Talisca a lui aussi trouvé le chemin des filets dès la 1re journée.

Dans un championnat réunissant autant de stars, le but inscrit par Eldor Shomurodov dès la première journée prouve qu’il fait de nouveau partie des principaux prétendants au titre de meilleur buteur.

Le prochain défi : un choc au sommet contre Trabzonspor

Après avoir commencé la saison par une victoire 2-0, Başakşehir passera un sérieux test lors de la 2e journée :

Match à suivre : Le 23 août, l’équipe d’Eldor Shomurodov et d’Abbosbek Fayzullayev se déplacera chez l’un des grands clubs du championnat, Trabzonspor pour y affronter son hôte.

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