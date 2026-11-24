Eldor Shomurodov marque son 9e but, Başakşehir bat Çorum 4-2 après avoir été mené 0-2
Lors de la 12e journée du championnat de Turquie, Başakşehir à domicile Çorum a affronté. Bien que les visiteurs aient pris l'avantage 2-0 , les Stambouliotes ont finalement arraché une victoire héroïque — 4-2.
Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov , a débuté la rencontre en tant que titulaire et a joué 90 minutes , marquant le premier but de son équipe à la 78e minute pour lancer la remontada. Il s'agit du 9e but de l'attaquant cette saison en Süper Lig turque.
4 buts en 13 minutes et situation au classement
À la 29e minute, Ramires, puis à la 68e minute, Mahmich avaient donné un avantage confortable à Çorum. Cependant, après que Shomurodov ait réduit l'écart à la 78e minute, Yildirim, entré en jeu à la 69e minute, Yildirim est devenu le héros du match : il a marqué trois fois aux 82e, 86e et 90+1e minutes, réalisant un triplé.
Après cette victoire, Başakşehir porte son total à 20 points et grimpe à la 7e place du classement. Çorum, avec 16 points , occupe la 11e position .
Statistiques
Başakşehir
Çorum
Score final
4
2
Buts
Eldor Shomurodov (78'), Yildirim (82', 86', 90+1')
Ramires (29'), Mahmich (68')
Légionnaire ouzbek
Eldor Shomurodov (90 minutes, 1 but — 9e de la saison)
—
Classement / Points
7e place (20 points)
11e place (16 points)
Feuille de match et compositions
Süper Lig turque. 12e journée
Başakşehir — Çorum 4-2
Buts : Eldor Shomurodov (78), Yildirim (82, 86, 90+1) — Ramires (29), Mahmich (68).
Başakşehir : Muhammad, Karbovnik, Opoku, Emin, Saba (Bulut, 46), Kaluzinski, Olsen, Kemen, Brnich, Zelke (Yildirim, 69), Eldor Shomurodov.
Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il viser le titre de meilleur buteur de la Süper Lig après ces performances ? Donnez votre avis en commentaires !
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