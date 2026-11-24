Lors de la 12e journée du championnat de Turquie, Başakşehir à domicile Çorum a affronté. Bien que les visiteurs aient pris l'avantage 2-0 , les Stambouliotes ont finalement arraché une victoire héroïque — 4-2.

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov , a débuté la rencontre en tant que titulaire et a joué 90 minutes , marquant le premier but de son équipe à la 78e minute pour lancer la remontada. Il s'agit du 9e but de l'attaquant cette saison en Süper Lig turque.

4 buts en 13 minutes et situation au classement

À la 29e minute, Ramires, puis à la 68e minute, Mahmich avaient donné un avantage confortable à Çorum. Cependant, après que Shomurodov ait réduit l'écart à la 78e minute, Yildirim, entré en jeu à la 69e minute, Yildirim est devenu le héros du match : il a marqué trois fois aux 82e, 86e et 90+1e minutes, réalisant un triplé.