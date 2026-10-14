Un changement majeur attend les footballeurs ouzbeks en Süper Lig turque

Les footballeurs citoyens d'États turciques, dont l'Ouzbékistan, pourraient bientôt ne plus être considérés comme des joueurs étrangers en Süper Lig turque, mais comme des joueurs locaux sur le terrain. Selon les informations du média influent TRT Haber , cette question fait l'objet de discussions sérieuses au niveau des organisations étatiques et footballistiques.

Le vice-président du Parti pour la justice et le développement (AK Parti) au sein du gouvernement turc, Kürşad Zorlu , a confirmé avoir lancé une initiative officielle pour réviser le statut juridique des sportifs issus du monde turcique.

Négociations avec la TFF et l'espace turcique de 200 millions

Ce projet ne vise pas seulement à modifier les règles, mais à porter l'intégration footballistique entre les peuples turciques à un nouveau niveau :

Réunion avec la Fédération : Kürşad Zorlu a fait savoir que des mesures concrètes pour changer officiellement le statut des joueurs des États turciques ont été entamées et que des négociations ont eu lieu avec le président de la Fédération turque de football (TFF) ;

Découvrir les jeunes talents : « Cela ne se limite pas à un simple changement de statut. Si nous menons ce projet à terme, cela ouvrira la possibilité de découvrir et de soutenir des milliers de jeunes talents dans un vaste espace turcique de plus de 200 millions d'habitants » ;

Résultats dans les compétitions internationales : Il est prévu de former les jeunes dans des académies locales afin d'accroître la compétitivité des équipes nationales lors des Coupes du Monde, des championnats continentaux et d'autres tournois internationaux prestigieux.

Les stars ouzbeks en Süper Lig : quel impact pour eux ?

Si cette initiative entre officiellement en vigueur, la demande pour les joueurs ouzbeks dans les clubs turcs augmentera considérablement et ils seront libérés des quotas d'étrangers. Actuellement, trois de nos joueurs vedettes évoluent en Süper Lig :

Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev : Ces deux stars offensives défendent dignement les couleurs de l'Istanbul Başakşehir. Il convient de noter que Shomurodov a marqué 22 buts la saison dernière, devenant le meilleur buteur de la Süper Lig turque ;

Husniddin Aliqulov : Ce défenseur central fiable est un titulaire régulier au Rizespor depuis 2023.

L'octroi du statut de joueur local devrait faciliter le transfert des talents ouzbeks vers les grands clubs européens via la Turquie.