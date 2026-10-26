Javohir Sindorov participera au super tournoi de 425 000 $ à Saint-Louis

Le jeune grand maître et prétendant à la couronne mondiale d'échecs Javohir Sindorov participera au prestigieux tournoi qui débutera à Saint-Louis, aux États-Unis, avant son match décisif en novembre contre le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju. « Clutch Chess: Champions Showdown » C'est ce qu'a rapporté ChessBase, l'une des plateformes les plus fiables du monde des échecs.

Cette compétition, qui se déroulera du 27 au 29 octobre, réunira quatre des meilleurs grands maîtres d'élite de la planète avec une dotation totale de 425 000 $. Il s'agit de :

Dernière répétition avant les rivaux d'élite et le combat contre Gukesh

Ce tournoi à Saint-Louis servira de test ultime pour Sindorov avant son match historique pour le titre mondial en novembre :

Les adversaires — les plus grandes stars mondiales : Le joueur d'échecs ouzbek affrontera les meilleurs grands maîtres des États-Unis, Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana , ainsi que la brillante étoile indienne Praggnanandhaa Rameshbabu sur l'échiquier ;

18 parties intenses : Chaque grand maître disputera un total de 18 parties sans concession en cadence rapide ;

La route vers la couronne mondiale : Comme on le sait, en novembre, Javohir Sindorov affrontera le champion du monde indien en titre Gukesh Dommaraju pour la couronne mondiale en parties classiques et rapides. Les matchs de Saint-Louis démontreront sa préparation mentale et tactique.

Le secret du système « Clutch » : le suspense jusqu'à la dernière seconde

L'aspect unique du tournoi réside dans son système spécial de calcul des points :

Points progressifs : La valeur des points attribués pour une victoire augmente régulièrement à chaque journée de jeu ;

Une chance de retournement : Ce règlement inhabituel permet aux joueurs en retard, même lors de la dernière journée, de prendre la tête et de bouleverser le classement grâce à des coups décisifs ;

Spectacle maximal : Le format « Clutch » oblige les grands maîtres à prendre des risques jusqu'à la dernière seconde et à jouer de manière offensive pour la victoire.

Carte de visite du tournoi : « Clutch Chess: Champions Showdown »

Indicateur Détails Nom de la compétition Clutch Chess: Champions Showdown Dates 27–29 octobre 2026 Lieu Saint-Louis, États-Unis Dotation 425 000 $ Participants Javohir Sindorov (Ouzbékistan), Hikaru Nakamura (États-Unis), Fabiano Caruana (États-Unis), Praggnanandhaa Rameshbabu (Inde) Format de jeu Échecs rapides (Rapid), 18 parties au total

Cette compétition prestigieuse sera pour Sindorov non seulement une lutte pour une dotation importante, mais aussi une excellente occasion d'atteindre sa forme sportive optimale avant le choc historique de novembre.