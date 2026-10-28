Avant le titre mondial : Javohir Sindarov commence le super tournoi de Saint-Louis sans défaite

Dans la ville de Saint-Louis, considérée comme la capitale américaine des échecs, a débuté le prestigieux Clutch Chess: Champions Showdown 2026 tournoi où le jeune grand maître ouzbek Javohir Sindarov a réussi son entrée en lice.

Cette compétition constitue pour notre compatriote la dernière et la plus sérieuse étape de préparation avant le duel historique pour le titre mondial contre le champion du monde en titre indien, Gukesh Dommaradju. Avec une dotation de 425 000 dollars américainsce tournoi réunit quatre des meilleurs grands maîtres d'élite de la planète pour se disputer le prix principal.

Résultats du premier jour : Série sans défaite et 2e place

Javohir Sindarov a disputé un total de 6 parties lors de la première journée du tournoi, sans en perdre une seule :

Victoire contre Pragnanandha : Lors de la 1ère ronde, il a remporté la première partie contre le célèbre grand maître indien Rameshbabu Pragnanandha et a fait match nul dans la seconde (1,5:0,5) ;

Partage des points avec Fabiano Caruana : Lors de la 2e ronde, il a enregistré deux matchs nuls contre l'hôte du tournoi et numéro 1 américain, Fabiano Caruana (1:1) ;

Duel contre Hikaru Nakamura : Lors de la 3e et dernière ronde de la journée, il a également partagé les points dans les deux parties contre l'un des meilleurs joueurs mondiaux en rapide et blitz, Hikaru Nakamura (1:1) ;

Classement : À l'issue de la première journée, Sindarov a accumulé 3,5 points et occupe seul la 2e place du classement avec un premier bonus de 1 000 dollars. Hikaru Nakamura mène la danse avec 4 points.

Tableau du tournoi et répartition des points (après le 1er jour)

Rang Grand maître Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Total points Prime bonus 1 Hikaru Nakamura (USA) 1.5 1.5 1.0 4.0 $2,000 2 Javohir Sindarov (Ouzbékistan) 1.5 1.0 1.0 3.5 $1,000 3 Fabiano Caruana (USA) 0.5 1.0 1.0 2.5 $1,000 4 Rameshbabu Pragnanandha (Inde) 0.5 0.5 1.0 2.0 $1,000

L'intrigue principale du règlement : La valeur des points augmente chaque jour

Le format Clutch Chess se distingue par son règlement sans compromis et imprévisible :

Règlement et contrôle du temps : Chaque participant joue un total de 18 parties rapides. La cadence est de 10 minutes par joueur avec un incrément de 5 secondes par coup ;

Valeur croissante des victoires : L'aspect le plus important est qu'une victoire le 1er jour vaut 1 point, le 2e jour 2 points, et lors de la journée décisive du 3e jour, une victoire rapporte 3 points ;

La lutte continue : Ce système signifie qu'une seule victoire lors de la dernière journée équivaut à trois victoires initiales, garantissant que la lutte pour le titre est encore à venir.

Le jeu confiant et serein de Sindarov face aux stars mondiales des échecs démontre qu'il est arrivé en excellente forme sportive pour son prochain duel pour le titre mondial.