L'iPhone Duo en vente au marché «Malika»

À Tachkent, le nouvel iPhone Duo d'Apple est mis en vente à des prix allant de 4 000 à 5 000 dollars. Des vidéos concernant les ventes au marché «Malika» ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Selon les informations fournies, 4 000 dollars sont demandés pour la version 256 GB de l'appareil, et 5 000 dollars pour la version 512 GB.

Sur les sites de petites annonces, des prix sont également fixés pour l'iPhone Duo en fonction de sa capacité de stockage et de ses couleurs. Les appareils y sont proposés à des tarifs allant de 4 000 à 5 000 dollars.