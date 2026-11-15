Mise à jour des prix de l'iPhone DUO et de l'iPhone 18 Pro
Les prix des smartphones de la série iPhone 18 pour le 15 novembre 2026 ont été annoncés. La version la plus abordable de l'iPhone DUO avec 256 GB de stockage est proposée à 3399 dollars. Pour les modèles Pro et Pro Max, les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et du type de carte SIM.
Prix de l'iPhone DUO :
• 256 GB de stockage — 3399 dollars
• 512 GB de stockage — 3699 dollars
• 1 TB de stockage — 5499 dollars
• 2 TB de stockage — 6299 dollars
Versions eSIM+eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver — 1579 dollars
• 256 GB, Glacier — 1579 dollars
• 256 GB, Black — 1619 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 2099 dollars
• 1 TB — 2799 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Black — 1779 dollars
• 256 GB, Silver — 1739 dollars
• 256 GB, Glacier — 1749 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1759 dollars
• 512 GB, Black — 2199 dollars
• 512 GB, Silver — 2149 dollars
• 512 GB, Glacier — 2099 dollars
• 512 GB, Burgundy — 2099 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
• 2 TB, Black — 2899 dollars (Mega Sale)
Versions SIM+eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver — 1649 dollars
• 256 GB, Glacier — 1589 dollars
• 256 GB, Black — 1749 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1709 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2999 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Glacier — 1779 dollars
• 256 GB, Black — 1819 dollars
• 256 GB, Silver — 1759 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1819 dollars
• 512 GB, Black — 2329 dollars
• 512 GB, Silver — 2199 dollars
• 512 GB, Burgundy — 2199 dollars
• 512 GB, Glacier — 2199 dollars
• 1 TB, Black — 2999 dollars
• 1 TB, Burgundy — 2999 dollars
• 1 TB, Glacier — 3299 dollars
• 1 TB, Silver — 3299 dollars
Ces prix sont valables pour le 15 novembre. Les tarifs peuvent varier quotidiennement, veuillez vérifier le prix actuel avant tout achat.
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