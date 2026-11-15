Mise à jour des prix de l'iPhone DUO et de l'iPhone 18 Pro

Les prix des smartphones de la série iPhone 18 pour le 15 novembre 2026 ont été annoncés. La version la plus abordable de l'iPhone DUO avec 256 GB de stockage est proposée à 3399 dollars. Pour les modèles Pro et Pro Max, les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et du type de carte SIM.

Prix de l'iPhone DUO :

• 256 GB de stockage — 3399 dollars

• 512 GB de stockage — 3699 dollars

• 1 TB de stockage — 5499 dollars

• 2 TB de stockage — 6299 dollars

Versions eSIM+eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver — 1579 dollars

• 256 GB, Glacier — 1579 dollars

• 256 GB, Black — 1619 dollars