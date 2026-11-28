Série iPhone 18 : nouvelle liste de prix
Au 28 novembre 2026, les prix des modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour. Vous trouverez ci-dessous les prix des appareils selon la capacité de stockage, la couleur et la configuration de la carte SIM.
iPhone DUO
• 256 GB : 2699 $
• 512 GB : 3199 $
• 1 TB : 4999 $
• 2 TB : 6199 $
Version eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1519 $
• 256 GB, Glacier : 1519 $
• 256 GB, Black : 1529 $
• 256 GB, Burgundy : 1529 $
• 512 GB : 1799 $
• 1 TB : 2799 $
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Black : 1719 $
• 256 GB, Silver : 1719 $
• 256 GB, Glacier : 1719 $
• 256 GB, Burgundy : 1689 $
• 512 GB, Black : 1979 $
• 512 GB, Silver : 1999 $
• 512 GB, Glacier : 1999 $
• 512 GB, Burgundy : 1979 $
• 1 TB : 2599 $
Version SIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1579 $
• 256 GB, Glacier : 1579 $
• 256 GB, Black : 1619 $
• 256 GB, Burgundy : 1569 $
• 512 GB : 1849 $
• 1 TB : 2799 $
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Glacier : 1749 $
• 256 GB, Black : 1739 $
• 256 GB, Silver : 1749 $
• 256 GB, Burgundy : 1759 $
• 512 GB, Black : 1999 $
• 512 GB, Silver : 2019 $
• 512 GB, Burgundy : 1999 $
• 512 GB, Glacier : 2019 $
• 1 TB, Black : 2729 $
• 1 TB, Burgundy : 2729 $
• 1 TB, Glacier : 2749 $
• 1 TB, Silver : 2999 $
Les prix peuvent varier quotidiennement.
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