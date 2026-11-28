Au 28 novembre 2026, les prix des modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour. Vous trouverez ci-dessous les prix des appareils selon la capacité de stockage, la couleur et la configuration de la carte SIM.

iPhone DUO

• 256 GB : 2699 $

• 512 GB : 3199 $

• 1 TB : 4999 $

• 2 TB : 6199 $

Version eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver : 1519 $

• 256 GB, Glacier : 1519 $

• 256 GB, Black : 1529 $

• 256 GB, Burgundy : 1529 $

• 512 GB : 1799 $

• 1 TB : 2799 $