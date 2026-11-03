Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 3 novembre

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Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 3 novembre

Les prix des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du nouveau iPhone Duo ont été mis à jour au 3 novembre 2026. Les smartphones sont proposés à des tarifs variables selon la capacité de stockage, la couleur du boîtier et la configuration SIM.

iPhone Duo :

• 256 GB : 2 799 dollars
• 512 GB : 3 299 dollars

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver : 1 519 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 529 dollars
• 256 GB, Black : 1 519 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 529 dollars
• 512 GB : 1 799 dollars
• 1 TB : 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB, Black : 1 699 dollars
• 256 GB, Silver : 1 719 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 729 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 739 dollars
• 512 GB, Black : 1 949 dollars
• 512 GB, Silver : 1 979 dollars
• 512 GB, Glacier : 1 979 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1 999 dollars
• 1 TB : 2 599 dollars

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver : 1 539 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 559 dollars
• 256 GB, Black : 1 579 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars
• 512 GB : 1 899 dollars
• 1 TB : 2 799 dollars

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB, Glacier : 1 759 dollars
• 256 GB, Black : 1 719 dollars
• 256 GB, Silver : 1 719 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 819 dollars
• 512 GB, Black : 1 999 dollars
• 512 GB, Silver : 2 029 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1 999 dollars
• 512 GB, Glacier : 2 149 dollars
• 1 TB, Black : 2 649 dollars
• 1 TB, Burgundy : 2 699 dollars
• 1 TB, Glacier : 2 999 dollars
• 1 TB, Silver : 2 999 dollars

Les prix indiqués sont valables au 3 novembre 2026. Les tarifs des smartphones peuvent varier quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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