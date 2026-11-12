Quel est le prix actuel des iPhone 18 Pro et Pro Max
Au 12 novembre 2026, les nouveaux prix des smartphones de la gamme iPhone 18 ont été annoncés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dollars
• 512 GB — 3399 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6299 dollars
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1599 dollars
• 256 GB Glacier — 1599 dollars
• 256 GB Black — 1649 dollars
• 256 GB Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1749 dollars
• 256 GB Silver — 1739 dollars
• 256 GB Glacier — 1749 dollars
• 256 GB Burgundy — 1739 dollars
• 512 GB Black — 2049 dollars
• 512 GB Silver — 2049 dollars
• 512 GB Glacier — 2049 dollars
• 512 GB Burgundy — 2049 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
• 2 TB Black — 2899 dollars (prix promotionnel spécial)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 dollars
• 256 GB Glacier — 1649 dollars
• 256 GB Black — 1719 dollars
• 256 GB Burgundy — 1719 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2999 dollars
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1779 dollars
• 256 GB Black — 1799 dollars
• 256 GB Silver — 1779 dollars
• 256 GB Burgundy — 1799 dollars
• 512 GB Black — 2199 dollars
• 512 GB Silver — 2149 dollars
• 512 GB Burgundy — 2149 dollars
• 512 GB Glacier — 2149 dollars
• 1 TB Black — 2899 dollars
• 1 TB Burgundy — 2899 dollars
• 1 TB Glacier — 3299 dollars
• 1 TB Silver — 3299 dollars
Les prix indiqués sont valables au 12 novembre 2026. Le prix des smartphones peut changer quotidiennement.
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