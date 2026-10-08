Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro Max ont été annoncés

Au 8 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour sur le marché Malika à Tachkent. Les appareils sont proposés en variantes eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec différentes capacités de stockage et couleurs.

Le modèle iPhone 18 Pro 256 GB en version eSIM+eSIM est vendu au prix de 1589 dollars pour le Silver, 1579 dollars pour le Glacier, 1619 dollars pour le Black et 1639 dollars pour le Burgundy.

Le prix de l'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage est fixé à 1899 dollars, et la version 1 TB à 2899 dollars.

iPhone 18 Pro Max Le modèle 256 GB Black est proposé au prix promotionnel de 1699 dollars. La version Silver coûte 1749 dollars, Glacier 1739 dollars et Burgundy 1789 dollars.

iPhone 18 Pro Max La version Black est vendue à 1999 dollars, Silver à 2099 dollars, Glacier à 2049 dollars et Burgundy à 2149 dollars. Le modèle 1 TB coûte 2699 dollars.

La version SIM+eSIM de l'iPhone 18 Pro 256 GB est proposée en couleur Silver à 1579 dollars, Glacier à 1619 dollars, et les couleurs Black et Burgundy à 1699 dollars. La version 512 GB coûte 1999 dollars et le modèle 1 TB 2999 dollars.

iPhone 18 Pro Max Le modèle 256 GB Glacier est vendu à 1829 dollars, la version Black au prix promotionnel de 1819 dollars, Silver à 1829 dollars et Burgundy à 1879 dollars.

La version Black de l'iPhone 18 Pro Max avec 512 GB de stockage est proposée à 2179 dollars, Silver à 2199 dollars, Burgundy à 2229 dollars et Glacier à 2249 dollars. Le prix de la version 1 TB est de 2699 dollars.

Les prix peuvent varier quotidiennement. Les informations fournies correspondent aux prix du marché Malika au 8 octobre 2026.