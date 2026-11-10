iPhone 18 Pro et Pro Max : les nouveaux prix sont annoncés

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iPhone 18 Pro et Pro Max : les nouveaux prix sont annoncés

Au 10 novembre 2026, les nouveaux prix de la gamme iPhone 18 ont été révélés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le prix des appareils varie en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.

iPhone DUO

• 256 GB — 3199 dollars
• 512 GB — 3599 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6499 dollars

iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1649 dollars
• 256 GB Glacier — 1649 dollars
• 256 GB Black — 1649 dollars
• 256 GB Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM

• 256 GB Black — 1799 dollars
• 256 GB Silver — 1799 dollars
• 256 GB Glacier — 1799 dollars
• 256 GB Burgundy — 1799 dollars
• 512 GB Black — 2099 dollars
• 512 GB Silver — 2099 dollars
• 512 GB Glacier — 2149 dollars
• 512 GB Burgundy — 2099 dollars
• 1 TB — 3099 dollars
• 2 TB Black — 3099 dollars (méga promotion)

iPhone 18 Pro, SIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1749 dollars
• 256 GB Glacier — 1749 dollars
• 256 GB Black — 1749 dollars
• 256 GB Burgundy — 1749 dollars
• 512 GB — 2099 dollars
• 1 TB — 2999 dollars

iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM

• 256 GB Glacier — 1849 dollars
• 256 GB Black — 1859 dollars (prix promotionnel)
• 256 GB Silver — 1849 dollars
• 256 GB Burgundy — 1879 dollars
• 512 GB Black — 2149 dollars
• 512 GB Silver — 2149 dollars
• 512 GB Burgundy — 2149 dollars
• 512 GB Glacier — 2149 dollars
• 1 TB Black — 3099 dollars
• 1 TB Burgundy — 3099 dollars
• 1 TB Glacier — 3299 dollars
• 1 TB Silver — 3299 dollars

Les prix indiqués sont valables au 10 novembre 2026. Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
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