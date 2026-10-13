Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 13 octobre
Au 13 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour selon les capacités de stockage et les coloris. Les appareils sont proposés en variantes eSIM+eSIM et SIM+eSIM.
Les modèles iPhone 18 Pro en version eSIM+eSIM avec 256 GB de stockage en coloris Silver, Glacier, Black et Burgundy sont vendus à partir de 1579 dollars. La version Burgundy est proposée à un prix promotionnel.
Le prix de l'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage a baissé à 1849 dollars, tandis que la version 1 TB coûte 2899 dollars.
iPhone 18 Pro Max Le modèle 256 GB Black est au prix promotionnel de 1699 dollars. La version Silver est proposée à 1749 dollars, Glacier à 1729 dollars et Burgundy à 1789 dollars.
Avec 512 GB de stockage, Pro Max les versions Black, Silver et Glacier sont vendues à 2019 dollars, et le modèle Burgundy à 2149 dollars. Le prix de la version 1 TB est de 2699 dollars.
L'iPhone 18 Pro en version SIM+eSIM avec 256 GB en coloris Silver est proposé à 1579 dollars, et en coloris Glacier, Black et Burgundy à 1589 dollars. La version 512 GB est à 1899 dollars, le modèle 1 TB à 2799 dollars.
iPhone 18 Pro Max Les versions 256 GB Glacier et Black sont vendues à 1879 dollars, Silver à 1799 dollars et Burgundy à 1829 dollars. Le modèle Black est au prix promotionnel.
Les versions 512 GB du Pro Max en coloris Black, Silver, Burgundy et Glacier sont chacune proposées à 2249 dollars.
Le modèle 1 TB de l'iPhone 18 Pro Max en version SIM+eSIM en coloris Black coûte 2699 dollars. Les versions 1 TB en coloris Burgundy, Glacier et Silver sont chacune vendues à 2999 dollars.
Les prix peuvent varier quotidiennement. Les informations fournies sont valables au 13 octobre 2026.
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