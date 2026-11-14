Quel est le prix des iPhone 18 Pro et Pro Max ?
Au 14 novembre, les nouveaux prix des smartphones de la gamme iPhone 18 ont été révélés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.
iPhone DUO :
• 256 GB — 3199 dollars
• 512 GB — 3699 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6299 dollars
Version eSIM + eSIM :
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver — 1579 dollars
• 256 GB, Glacier — 1579 dollars
• 256 GB, Black — 1619 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Black — 1749 dollars
• 256 GB, Silver — 1739 dollars
• 256 GB, Glacier — 1749 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1759 dollars
• 512 GB, Black — 2149 dollars
• 512 GB, Silver — 2149 dollars
• 512 GB, Glacier — 2099 dollars
• 512 GB, Burgundy — 2099 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
• 2 TB, Black — 2899 dollars (méga réduction)
Version SIM + eSIM :
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver — 1649 dollars
• 256 GB, Glacier — 1599 dollars
• 256 GB, Black — 1709 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1709 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2999 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Glacier — 1779 dollars
• 256 GB, Black — 1819 dollars
• 256 GB, Silver — 1779 dollars
• 256 GB, Burgundy — 1819 dollars
• 512 GB, Black — 2199 dollars
• 512 GB, Silver — 2199 dollars
• 512 GB, Burgundy — 2199 dollars
• 512 GB, Glacier — 2199 dollars
• 1 TB, Black — 2999 dollars
• 1 TB, Burgundy — 2999 dollars
• 1 TB, Glacier — 3299 dollars
• 1 TB, Silver — 3299 dollars
Les prix indiqués sont valables au 14 novembre 2026. Selon le vendeur, les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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