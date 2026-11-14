Quel est le prix des iPhone 18 Pro et Pro Max ?

Au 14 novembre, les nouveaux prix des smartphones de la gamme iPhone 18 ont été révélés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.

iPhone DUO :

• 256 GB — 3199 dollars

• 512 GB — 3699 dollars

• 1 TB — 5499 dollars

• 2 TB — 6299 dollars

Version eSIM + eSIM :

iPhone 18 Pro :

• 256 GB, Silver — 1579 dollars

• 256 GB, Glacier — 1579 dollars

• 256 GB, Black — 1619 dollars

• 256 GB, Burgundy — 1649 dollars