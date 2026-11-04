Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 novembre
Les prix des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo ont été mis à jour au 4 novembre 2026. Les smartphones sont vendus à des tarifs variables selon la capacité de stockage, la couleur du boîtier et la configuration SIM.
iPhone Duo :
• 256 GB : 2 699 dollars
• 512 GB : 3 199 dollars
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1 519 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 529 dollars
• 256 GB, Black : 1 519 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 519 dollars
• 512 GB : 1 799 dollars
• 1 TB : 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Black : 1 699 dollars
• 256 GB, Silver : 1 719 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 729 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 729 dollars
• 512 GB, Black : 1 979 dollars
• 512 GB, Silver : 1 999 dollars
• 512 GB, Glacier : 1 999 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1 999 dollars
• 1 TB : 2 649 dollars
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1 539 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 599 dollars
• 256 GB, Black : 1 609 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 609 dollars
• 512 GB : 1 899 dollars
• 1 TB : 2 799 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Glacier : 1 759 dollars
• 256 GB, Black : 1 719 dollars, prix promotionnel
• 256 GB, Silver : 1 719 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 819 dollars
• 512 GB, Black : 2 019 dollars
• 512 GB, Silver : 2 049 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2 049 dollars
• 512 GB, Glacier : 2 149 dollars
• 1 TB, Black : 2 649 dollars
• 1 TB, Burgundy : 2 699 dollars
• 1 TB, Glacier : 2 999 dollars
• 1 TB, Silver : 2 999 dollars
Les prix indiqués sont valables au 4 novembre 2026. Les tarifs peuvent varier quotidiennement.
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