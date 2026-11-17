Les prix actuels des smartphones iPhone 18 ont été dévoilés
Les prix des smartphones de la série iPhone 18 au 17 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix sont indiqués séparément pour les versions eSIM + eSIM et SIM + eSIM.
iPhone DUO :
• 256 GB — 3299 dollars
• 512 GB — 3699 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6299 dollars
Version eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB Silver — 1579 dollars
• 256 GB Glacier — 1579 dollars
• 256 GB Black — 1619 dollars
• 256 GB Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 2099 dollars
• 1 TB — 2799 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB Black — 1779 dollars
• 256 GB Silver — 1749 dollars
• 256 GB Glacier — 1749 dollars
• 256 GB Burgundy — 1749 dollars
• 512 GB Black — 2149 dollars
• 512 GB Silver — 2149 dollars
• 512 GB Glacier — 2099 dollars
• 512 GB Burgundy — 2099 dollars
• 1 TB — 2899 dollars
Version SIM + eSIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB Silver — 1649 dollars
• 256 GB Glacier — 1589 dollars
• 256 GB Black — 1699 dollars
• 256 GB Burgundy — 1699 dollars
• 512 GB — 1999 dollars
• 1 TB — 2799 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB Glacier — 1779 dollars
• 256 GB Black — 1819 dollars
• 256 GB Silver — 1799 dollars
• 256 GB Burgundy — 1829 dollars
• 512 GB Black — 2199 dollars
• 512 GB Silver — 2199 dollars
• 512 GB Burgundy — 2199 dollars
• 512 GB Glacier — 2199 dollars
• 1 TB Black — 2999 dollars
• 1 TB Burgundy — 2999 dollars
• 1 TB Glacier — 3299 dollars
• 1 TB Silver — 3299 dollars
Les prix peuvent varier quotidiennement. Cette liste est valable au 17 novembre 2026.
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