Экспертлар газли ичимликларнинг мияга салбий таъсиридан яна бир бор огоҳлантирди

Экспертлар газли ичимликларнинг инсонни когнитив ва руҳий соғлиғига салбий таъсир кўрсатишини эслатиб ўтди. Esat this, not that нашри ширин ичимликларнинг инсон миясига туғдирадиган асосий хатарларини тўплаб чиқди, деб хабар беради «Korrespondent.net».2017 йилги тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, диетик газли ичимликларни ичиш инсульт ва деменсия (ақлий заифлик) хавфини оширади.Олимлар тажрибанинг мунтазам диетик газли ичимликлар ичиб келган 2888 нафар катта ёшдаги иштирокчисида Альцгеймер касаллигини ривожланиш эҳтимоллиги бошқаларга қараганда қарийб уч баробарга кўп учрашини аниқлаган. Бу каби хатар ширин ичимликларни ичиш ва инсултнинг пайдо бўлишига ҳам боғлиқ.Газли ичимлик таркибида асосан кофеин бўлади, у миянинг кимёвий ўзгаришига олиб келиши ва боғлиқни юзага келтириши мумкин. Шунингдек, кофеинли газли ичимликлар уйқу давомийлиги ва сифатида салбий таъсир кўрсатади.2021 йилда ҳайвонларда ўтказилган тадқиқотларга кўра, болаликда шаҳар кўп истеъмол қилиш кейинчалик хотира билан боғлиқ муаммони юзага келтиради.