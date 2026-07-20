Ламин Ямалдың Испания федерациясынан сұраған оғаш өтініші көп дау-дамайға себеп болды
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Испания құрамасының футболшысы Ламин Ямалдың әлем чемпионаты кезінде өзіне ерекше жағдай жасауды сұрағаны туралы ақпарат тарады. Испаниялық баспасөздің мәліметінше, 19 жастағы ойыншы сүйіктісі Инес Гарсиямен бірге тұру үшін Испания футбол федерациясынан бөлек бөлме бөлуді өтінген.
Дереккөздің айтуынша, Ямал Инес Гарсияның жанында болуы оның көңіл күйіне, психологиялық дайындығына және ойынына оң әсер етеді деп есептейді. Сондықтан ол әлем чемпионаты кезінде сүйіктісімен бірге қалуға рұқсат сұраған.
Алайда бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ. Испания футбол федерациясы да, Ламин Ямал да мәселе бойынша мәлімдеме жасамады. Соған қарамастан, ақпарат әлеуметтік желілерде кең тарап, көп дау-дамайға себеп болды.
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