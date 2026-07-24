Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді

·108.9K·Әлем
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді

Атлант мұхитында бақыланып жатқан алып ақ акулалар ғалымдар мен теңіз әуесқойларының назарын тағы да өзіне аударды. Мамандар жерсерік арқылы бақылап отырған “Эрнст” лақап атты ірі ақ акула АҚШ-тың Лонг-Айленд аралының шығыс бөлігіне жақын маңнан тіркелді. Ең қызығы, сарапшылар оның соңынан Атлант мұхитында осы уақытқа дейін анықталған ең ірі ақ акулалардың бірі де дәл осы бағытта қозғалып келе жатқан болуы мүмкін екенін мәлімдеді.

Мәліметтерге қарағанда, ұзындығы 12 фут (шамамен 3,7 метр), салмағы 1 000 фунт (шамамен 454 келі) болатын ұрғашы ақ акула “Эрнст” алғаш рет 20 маусымда Нью-Йорк штатындағы Монтаук жағалауының маңында арнайы бақылау жүйесі арқылы тіркелген. Содан кейін ол Кейп-Код бағытына бет алып, кейін солтүстікке қарай қозғалысын жалғастырған.

Ғалымдардың пікірінше, дәл осы аймаққа одан да ірі “Контендер” лақап атты ақ акула да жүзіп бара жатыр. OCEARCH ұйымының акулаларды бақылау жүйесі мәліметіне сәйкес, бұл алып акуланың ұзындығы 14 фут (шамамен 4,3 метр), ал салмағы 1 700 фунттан (770 келіден) асады. Ол Атлант мұхитында тіркелген ең ірі ақ акулалардың бірі саналады.

Бақылау нәтижелері “Эрнст” пен “Контендердің” іс жүзінде бірдей көші-қон бағытын пайдаланатынын көрсетіп отыр. Екі ақ акула да Флорида жағалауынан солтүстікке қарай қозғалып, Атлант жағалауы бойымен жүзуін жалғастыруда. The Post зерттеген OCEARCH бақылау платформасының мәліметіне қарағанда, олар әдеттегі көші-қон бағытын сақтаса, жаз мезгілінде Лонг-Айленд маңынан өтуі ықтимал.

Үлкен акула қайықтың жанында арқандармен ұсталып тұр.

OCEARCH өкілі The Sun басылымына берген түсініктемесінде ақ акулалардың маусымдық көші-қоны туралы былай деді:

“Батыс Солтүстік Атлантикадағы ақ акулалар әдетте солтүстікке қоныс аударады және жаз бен күздің алғашқы кезеңін Кейп-Код немесе Атлант жағалауындағы Канада суларының маңында жем іздеумен өткізеді.”

Қазіргі бақылау мәліметтеріне сәйкес, “Контендер” Солтүстік Каролинадағы Памлико-Саунд аймағына жақын маңда қозғалып жүр. Ал “Эрнст” Канаданың Сент-Лоренс шығанағына әлдеқашан жеткен.

Бұл бақылаулар мамандар биыл акулалардың кездесуі мен оларға қатысты оқиғалар саны артқанын мәлімдеген тұста жарияланды.

Тек осы айдың өзінде Лонг-Айлендтен Рокэвейс аймағына дейінгі бірнеше жағажайда жылы суды ұнататын бұқа акулаларының үйірі байқалғаны туралы хабарлардан кейін кейбір жағалауларда қызыл жалау көтеріліп, ал кейбір жағажайлар уақытша толық жабылды.

Сонымен қатар Джонс-Бич маңында суға түсіп жүрген адамның аяғын акула тістеп алғаны да тіркелді. Оқиға салдарынан зардап шегушінің аяғындағы сүйек ашылып қалған. Мамандар бұл шабуылға да акула себеп болуы мүмкін деп болжап отыр.

Ақ акула жасылдау түсті су астында жүзіп жүр.

Сондықтан Лонг-Айленд бойынша жұмыс істеп жатқан жауапты органдар қауіпсіздік шараларын одан әрі күшейтті. Қазір жағалау аймақтарында арнайы патрульдік қайықтар тұрақты кезекшілік атқарып, заманауи дрондар әуеден ұшып, ежелгі жыртқыштардың қозғалысын үздіксіз бақылауда.

Мамандардың айтуынша, мұндай бақылау жүйелері акулалардың көші-қонын тереңірек зерттеу, олардың қозғалыс бағытын алдын ала анықтау және жағажайға келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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