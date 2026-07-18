Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Ирандық суретші Фатима Хаммами Насрабадидің көп жылдан бері армандаған кездесуі орындалды. Ол Криштиану Роналдумен кездесіп, оған өзі салған портреттерін сыйға тартты.
Фатима 85 пайыз сал болып қалғанына қарамастан, өнермен айналысады. Ол суреттерді қолымен емес, аяқ саусақтарының көмегімен салады. Футболшылардың, актерлердің және әлемге танымал адамдардың портреттері оны әлеуметтік желілерге танытты.
Роналду «Әл-Наср» командасымен Азия Чемпиондар лигасы аясында Тегеранға келгенде, Фатима оған өтініш білдірді. Ол интернетте «Роналдумен кездесіп, оған суретімді сыйлағым келеді» деген мазмұнда әсерлі жазба жариялады.
Көп ұзамай оның тілегі орындалды. Роналду Фатиманы «Әл-Наср» клубының базасында жеке қарсы алып, оған қолтаңбасы қойылған жейдесін берді және портреттерін қабылдады.
Бұл сәт көпшілік үшін әсерлі оқиғаға айналды. Ал Фатима үшін бұл жылдар бойы күткен кездесуі болды.
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