Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
АҚШ-тың Орегон штаты жағалауынан әдетте мұхиттың терең қабаттарында ғана тіршілік ететін, «каннибал балық» деп аталатын сирек теңіз жәндігі табылды. Сарапшылардытаңғалдырған ең қызық жайт оның қарнынан шыққан олжалар болды.
Ұзындығы шамамен 1,5 метр болатын ұзынтұмсық ланцетбалық 22 сәуірде Орегон жағалауына шығып қалған. Бұл түр осы аумақта өте сирек кездеседі және мұндай күйде көп жағдайда табыла бермейді.
Жағаға шығып қалған жәндік туралы хабар алған Сисайд аквариумы сарапшылары оны зерттеу үшін дереу оқиға орнына жетті. Тексеру барысында балықтың қарнынан бүтін кальмарлар мен әлі қорытылмаған басқа балықтар шыққаны анықталды.
Сарапшылардың айтуынша, бұл түр тіпті өз тұқымдастарын да жеуімен танымал. Сондықтан оған «каннибал балық» деген атау берілген. Ол мұхитта күн сәулесі дерлік жетпейтін «ымырт аймағында» тіршілік ететіндіктен, «ымырт аймағының балығы» деп те аталады.
Сыртқы келбеті барракудаға ұқсайтын бұл жыртқыш қазық тәрізді өткір тістерімен ерекшеленеді. Аквариум сарапшысы Тиффани Буттың айтуынша, Орегон жағалауында мұндай балық жылына санаулы рет қана кездеседі. Алайда оларды бүтін күйінде табу өте қиын.
Бұған ланцетбалықтың денесі желе тәрізді жұмсақ еттен тұратыны және теңіз құстарының оны тез жеп қоятыны себеп. Сондықтан жаңа әрі зақымдалмаған күйде табылған бұл үлгі ғалымдар үшін үлкен олжа болды.
Сарапшылар бұл сирек жәндік мұхиттың терең бөліктеріндегі тіршілік туралы көбірек мәлімет алуға мүмкіндік беретінін атап өтті. Оның жағаға шығып қалуы әлі де ғалымдар толық түсіндіре алмаған құбылыстардың бірі болып отыр.
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