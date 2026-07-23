Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады
Түркияның Газиантеп қаласындағы балабақшалардың бірінде түсірілген видео әлеуметтік желілерде миллиондаған рет қаралып, көптеген қолданушының жүрегінен орын алды. Онда тәрбиешінің балаларға деген мейірімі мен қамқорлығы көрініс тапқан, бұл көпшілікті бейжай қалдырмады.
Видеода тәрбиешінің ұйықтап жатқан балалардың үстін мейіріммен жауып шыққаны, ал ұйықтай алмай жатқан кішкентай қыздың қасына барып, оны құшағына қысып бірге жатып, тыныштандырып ұйықтатқаны көрсетілген. Бұл шынайы сәттерді көптеген ата-ана мен көрермен жылы қабылдады.
Пікірлерде қолданушылар мұндай тәрбиешілердің балалар үшін үлкен бақыт екенін, мейірім мен көңіл бөлу кез келген тәрбиенің ең маңызды бөлігі екенін атап өтіп, видеодағы әйелге алғыстары мен ізгі тілектерін жолдауда.
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