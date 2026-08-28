Нью-Джерси жағалауында аспанда алып толқын пайда болды
АҚШ-тың Нью-Джерси штатындағы Кейп-Мэй жағалауында байқалған ерекше ауа райы құбылысы тұрғындар мен әлеуметтік желі қолданушыларының назарын аударды. Аспанда пайда болған алып бұлттар теңізде қозғалып келе жатқан үлкен толқынды еске салды.
Әлеуметтік желіде тараған видеода көкжиек бойымен созылған ұзын әрі қара бұлттар қабатының жағалауға қарай баяу жылжып келе жатқанын көруге болады. Ерекше көрініс теңіз үстінде алып толқын көтеріліп жатқандай әсер қалдырды.
Драматикалық көрініс түсірілген видео X әлеуметтік желісінде тарап, қысқа уақыт ішінде көпшіліктің назарына ілікті. Көптеген қолданушылар аспандағы бұл табиғи құбылыстың көрінісіне таңғалыстарын білдірді.
Алайда ауа райы мамандары бұл құбылыстың торнадо емес екенін мәлімдеді. Олардың түсіндіруінше, бұл төмен биіктікте қалыптасатын, көлденең немесе сына тәрізді пішіндегі бұлт қабаты болып табылады.
Мұндай бұлттар әдетте найзағайлы дауыл немесе қатты жел жүйесінің алдыңғы бөлігінде түзіледі. Олар аспанмен қозғалғанда өте әсерлі көріністер тудырады, ал кей жағдайда алыстан алып толқын немесе бұлттар қабырғасы сияқты көрінуі мүмкін.
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