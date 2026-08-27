Насиба Абдуллаева тәжікстандық қызбен «Bari gal» әнін шырқады (Жүректі тебіренткен дуэт)
Өзбекстан мен Әзербайжанның халық әртісі, ұлттық эстрадамыздың тірі аңызы Насиба Абдуллаева әлеуметтік желілерде мыңдаған адамның көзіне жас үйірген, мейірім мен шынайылыққа толы сәттермен бөлісті. Әнші Тәжікстанда өзінің жанкүйері болған кішкентай қызбен жеке кездесуге барды.
Кездесу барысында өнер иесі бүлдіршінмен қатар отырып, өз репертуарындағы миллиондар сүйіп тыңдайтын шоқтығы биік туынды — «Bari gal» әнін бірге шырқады.
Шын жүректен шыққан ән және жанкүйерлер қошеметі
Бейнежазбада әнші мен қыздың бір-біріне деген шексіз мейірімі мен шынайылығы айқын көрінеді:
«Sensan manim dilbarim, bari gal, jonimni jononasi, bari gal...
Ikki jahon sarvari, bari gal, dardimni darmonasi, bari gal...
Yuzlari gul-gulumdir, bari gal, ovozi bulbulimdir, bari gal...»
Қыздың ән мәтінін қатесіз әрі пәк күлкімен айтуы, ал Насиба Абдуллаеваның оған қосыла шырқап, қол шапалақтап демеу көрсетуі жиналған жергілікті тұрғындар мен қонақтарды тебірентті.
Өнер шекара білмейді: Халықтар арасындағы мейірім дәнекері
Іс-шара мен шынайы кездесуден түсірілген кадрларда мынадай жылы жайттар ерекшеленді:
Әртістің қарапайымдылығы: Насиба Абдуллаева жанкүйерінің үйінде қарапайымдылық пен жоғары адамгершілік қасиет танытып, қызға шынайы мейірім мен қуаныш сыйлады;
Жанкүйерлердің толқынысы: Кездесуді тамашалаған көршілер мен жастар ән ырғағымен билеп, бұл ұмытылмас сәттерді телефондарына түсіріп алды;
Желідегі пікірлер: Әлеуметтік желі қолданушылары бұл видеоны үлкен жылылықпен қабылдап, Насиба Абдуллаеваның адамгершілік қасиеттерін және өнердің халықтарды біріктіруші күшін жоғары бағалауда.
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