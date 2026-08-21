«Хот-дог әпердім ғой!»: Мессидің ұлына беріп жатқан тәрбиесі желіде талқылануда
Әлемдегі ең танымал футболшылардың бірі Лионель Месси мен оның 11 жастағы ұлы Матеоның арасындағы қарапайым әңгіме әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудырды. Әсіресе, Мессидің ақша мен тілектерге қатысты ұстанымы көпшіліктің назарын аударды.
Мәліметтерге қарағанда, Матео әкесінен тағы бір нәрсе алып беруін сұраған. Сонда Месси әзілдеп оған:
«Саған хот-дог әпердім ғой, соған қанағаттан. Басқа ақшам жоқ!» деп жауап берген. Мессидің бұл сөзі оның балаларымен күнделікті өмірде өзін қарапайым ұстауға тырысатынын көрсетеді деп айтылуда. Ол әлемдегі ең көп табыс табатын спортшылардың бірі болса да, балаларының әр тілегін бірден орындау міндетті емес екенін әзіл арқылы жеткізген.
Мессидің Матеомен әңгімесіне қолданушылар әртүрлі пікір білдіруде. Кейбіреулер футболшының балаларын сән-салтанатқа үйретпей жүргенін оң бағаласа, енді біреулер бұл жағдайды әкенің ұлымен әзілдесуі ретінде қабылдаған.
Сіздің ойыңызша, танымал әрі бай ата-аналар балаларын қалай тәрбиелеуі керек? Пікіріңізді түсініктемелерде жазыңыз.
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