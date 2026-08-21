«Хот-дог әпердім ғой!»: Мессидің ұлына беріп жатқан тәрбиесі желіде талқылануда

·27.4K·Әлем
«Хот-дог әпердім ғой!»: Мессидің ұлына беріп жатқан тәрбиесі желіде талқылануда

Әлемдегі ең танымал футболшылардың бірі Лионель Месси мен оның 11 жастағы ұлы Матеоның арасындағы қарапайым әңгіме әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудырды. Әсіресе, Мессидің ақша мен тілектерге қатысты ұстанымы көпшіліктің назарын аударды.

Мәліметтерге қарағанда, Матео әкесінен тағы бір нәрсе алып беруін сұраған. Сонда Месси әзілдеп оған:

«Саған хот-дог әпердім ғой, соған қанағаттан. Басқа ақшам жоқ!» деп жауап берген. Мессидің бұл сөзі оның балаларымен күнделікті өмірде өзін қарапайым ұстауға тырысатынын көрсетеді деп айтылуда. Ол әлемдегі ең көп табыс табатын спортшылардың бірі болса да, балаларының әр тілегін бірден орындау міндетті емес екенін әзіл арқылы жеткізген.

Мессидің Матеомен әңгімесіне қолданушылар әртүрлі пікір білдіруде. Кейбіреулер футболшының балаларын сән-салтанатқа үйретпей жүргенін оң бағаласа, енді біреулер бұл жағдайды әкенің ұлымен әзілдесуі ретінде қабылдаған.

Сіздің ойыңызша, танымал әрі бай ата-аналар балаларын қалай тәрбиелеуі керек? Пікіріңізді түсініктемелерде жазыңыз.

Лионель МессиМатео
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Әлемдегі ең қарт адам: Британиялық әйел ұзақ өмір сүрудің сырын үш ережемен түсіндірдіӘлемдегі ең қарт адам: Британиялық әйел ұзақ өмір сүрудің сырын үш ережемен түсіндірді23.08, 06:09Жылына 700 мыңнан астам адамды өлтіретін жәндік анықталдыЖылына 700 мыңнан астам адамды өлтіретін жәндік анықталды22.08, 14:42Басы біріккен егіздер отадан кейін қайтыс болдыБасы біріккен егіздер отадан кейін қайтыс болды22.08, 13:582027 жылы не болады? Ғалымдар бүкіл әлемді ескертті2027 жылы не болады? Ғалымдар бүкіл әлемді ескертті21.08, 22:38Бойы 2 метрден асқан әйел Гиннестің рекордтар кітабына ендіБойы 2 метрден асқан әйел Гиннестің рекордтар кітабына енді21.08, 10:02Қиямет күні балығы шынымен бар ма? Ғалымдар жауап бердіҚиямет күні балығы шынымен бар ма? Ғалымдар жауап берді21.08, 09:41
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды
Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды