Шахзода Мухаммедова «Ібіс Прада кияді» фильміндегі Миранда Пристли бейнесінде (видео)

·8K·Мәдениет
Шахзода Мухаммедова «Ібіс Прада кияді» фильміндегі Миранда Пристли бейнесінде (видео)

Дизайнер, актриса және жүргізуші Шахзода Мухаммедова бұл жолы сән әлемінің танымал тұлғаларының бірін өзіндік ерекше стильде сомдады. Ол Лорен Вайсбергердің «The Devil Wears Prada» («Ібіс Прада кияді») романы мен оның 2006 жылғы экрандық нұсқасындағы Миранда Пристли бейнесін сомдаған видеоны әлеуметтік желідегі парақшасына жүктеді.

Дизайнер видеоның астына: «Сән, FASHION индустриясының патшайымы бейнесі дизайнер Шахзода Мухаммедованың орындауында!» деп жазба қалдырған.

Видеоны көрген көрермендер Шахзоданың рөлге ену шеберлігіне ерекше назар аударды. Пікірлерде оның Миранда Пристлиге тек сыртқы келбетімен ғана емес, сонымен қатар мимикасы мен өзін ұстауы жағынан да өте ұқсас екені атап өтілген.

Кейбір қолданушылар видеоны көріп, «The Devil Wears Prada» фильмін қайта тамашалағандай әсер алғандарын жазған. Миранда Пристли бейнесі түпнұсқа фильмде Мерил Стриптің орындауында танымал болып, сән әлемінің қуатты әрі талапшыл басшысы ретінде есте қалған.

Шахзода Мухаммедованың жаңа интерпретациясы көрермендер тарапынан жылы қабылданып, видео астына көптеген жағымды пікірлер жазылды.

Сіздіңше, Шахзода Мухаммедова Миранда Пристли бейнесін қаншалықты ұқсата алды? Пікіріңізді жазып қалдырыңыз!

Шахзода МухаммедоваМиранда ПристлиІбіс Прада киядіСәнКино
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Илхом Фармонов жұбайына ұмытылмас сыйлық жасадыИлхом Фармонов жұбайына ұмытылмас сыйлық жасады25.08, 15:14Үш өнерпаз «Өзбекстан Республикасына еңбек сіңірген артист» атағын алдыҮш өнерпаз «Өзбекстан Республикасына еңбек сіңірген артист» атағын алды23.08, 13:07Раъно Шодиева: емделуіме 500 мың доллардан астам қаражат кеттіРаъно Шодиева: емделуіме 500 мың доллардан астам қаражат кетті13.08, 14:20Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!11.08, 05:28Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледіРайхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі08.08, 12:42Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректерӨзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер08.08, 06:10
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Илхом Фармонов жұбайына ұмытылмас сыйлық жасады
Илхом Фармонов жұбайына ұмытылмас сыйлық жасады
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)
Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)
Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер
Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер
Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі
Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі
Раъно Шодиева: емделуіме 500 мың доллардан астам қаражат кетті
Раъно Шодиева: емделуіме 500 мың доллардан астам қаражат кетті