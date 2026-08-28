Табиғат ғажайыбы: Әлемдегі мүйізі бар жалғыз құс қай жерде мекендейді?

·9.8K·Әлем
Табиғат ғажайыбы: Әлемдегі мүйізі бар жалғыз құс қай жерде мекендейді?

Оңтүстік Американың ну тропикалық батпақтарында құстар әлемінің нағыз «бірмүйіздісі» мекендейді. Басындағы ерекше мүйізінің арқасында аңызға айналған жаратылыстарды еске түсіретін бұл сирек кездесетін жәндік ғылымда мүйізді айқайшық (Anhima cornuta) деп аталады. Бұл жер бетінде басында осындай өсіндісі бар жалғыз құс түрі болып саналады.

Қара қауырсындар, тауықтыкіне ұқсас тұмсық және маңдайынан тік шығып тұрған сарғыш-ақ мүйіз бұл құсқа ерекше әрі айбынды көрініс береді.

Басындағы 15 сантиметрлік мүйіз: Қару ма әлде сән бе?

Мүйізді айқайшықтың ең көзге түсер белгісі — маңдайындағы ұзындығы шамамен 15 сантиметр (6 дюйм) келетін өсінді:

  • Мүйіздің құрылымы: Анатомиялық тұрғыдан алғанда бұл нағыз мүйіз емес (шынайы мүйіздер сүйек пен кератиннен тұрады), керісінше иілгіш шеміршектен құралған;

  • Неге шайқаста қолданылмайды: Бұл «мүйіз» бас сүйегіне өте бос бекітілген және оңай сынып кетуі мүмкін. Кейіннен ол қайта өсіп шықса да, құс оны қару ретінде емес, тек декоративті (сәндік) мақсатта пайдаланады.

Табиғат ғажайыбы: Әлемдегі мүйізі бар жалғыз құс қай жерде мекендейді?

Қанаттардағы нағыз қару және қанды шайқастар

Қорғаныс пен аумақ үшін күресте мүйізді айқайшық мүлдем басқа «қару арсеналын» іске қосады:

  • Қанаттағы өткір қанжарлар: Құстың қанаттарында ұзындығы 2-ден 5 сантиметрге дейін болатын өте өткір сүйек шаншарлары (шпоралар) бар;

  • Аяусыз қақтығыстар: Еркек құстар өз аумағын бөтендерден қорғауда бір-біріне дәл осы найзалармен шабуыл жасайды. Көбінесе бұл шайқастар соншалықты шиеленісті өтеді, жеңілген қарсыластың кеудесіне сынған шаншарлар қадалып қалған жағдайлар кездеседі.

Табиғат ғажайыбы: Әлемдегі мүйізі бар жалғыз құс қай жерде мекендейді?

Гүрілдеу, ескерту сигналы және ұшқанда шығатын сатырлаған дыбыс

Бұл жәндіктің «айқайшық» аталуы да тегін емес:

  • «Мо-ку-ка» сигналы: Ол керней дыбысындай жаңғырықты және қаздікіне ұқсас қатты дауыстар шығарады. Оның ең танымал «мо-ку-ка» айқайы басқа құстарды жақындап келе жатқан жыртқыштан сақтандыру қызметін атқарады;

  • Денедегі ауа қалташалары: Құстың терісі мен сүйектерінің ішінде көптеген ұсақ ауа көпіршіктері бар, бұл оның салмағын жеңілдетеді. Кейде ол ұшуға көтерілгенде барлық ауа қалташалары бір уақытта сығылып, айналаға қорқынышты сатырлаған дыбыс (шу) таратады.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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