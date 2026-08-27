Юлдуз Турдиева «Өзбекстан халық артиси» атағын жеке Президенттің қолынан алды
Өзбек ұлттық классикалық ән өнері мен мақам өнерінің жарқын өкілі, шебер әнші Юлдуз Турдиева еліміздің ең жоғары шығармашылық марапаттарының бірі — «Өзбекстан Республикасының халық артисі» құрметті атағына ие болды.
Салтанатты шарада Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев әншінің көп жылғы жемісті шығармашылығын, ұлттық мәдениетті дамытуға және өзбек өнерін халықаралық аренада кеңінен насихаттауға қосқан теңдессіз үлесін жоғары бағалап, төсбелгіні жеке өзі табыс етті.
Көз жасы мен шынайы алғыс: Марапаттау сәттері
Ресми марапаттау рәсімі шынайы әрі толқынысты сәттерге толы болды:
Президенттің бағасы: Мемлекет басшысы Юлдуз Турдиеваға атақ белгісін тағар кезде, оның мақам және ұлттық эстрада бағытындағы қажырлы еңбегін ерекше атап өтті;
Толқыныс пен құрмет: Әнші жоғары сенім мен марапат үшін мемлекет басшысына терең алғысын білдіріп, құрметпен қол алысты. Марапаттау сәтіндегі шынайылық пен өнерпаздың шексіз қуанышы жиналғандардың қошеметіне бөленді.
Мақамнан халықаралық мойындауға дейін: Юлдуз Турдиеваның шығармашылық жолы
Юлдуз Турдиева өзінің ерекше дауысы мен жоғары орындаушылық шеберлігімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген өнерпаз:
Ұлттық мұраны қорғаушы: Әнші көп жылдар бойы өзбек ұлттық мақам өнерін, шашмақам жауһарларын және заманауи классикалық әндерді өзіндік шеберлікпен орындап келеді;
Халықаралық жетістіктер: Ол тек Өзбекстандағана емес, сонымен қатар беделді халықаралық фестивальдер мен шетелдік сахналарда өзбек әншілік мектебін лайықты деңгейде танытып, шетелдік тыңдармандардың да жүрегінен орын алды.
«Өзбекстан халық артисі» атағы талантты өнерпаздың ұлттық музыканың дамуына қосқан зор үлесінің лайықты бағасы болды.
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