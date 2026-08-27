Толығырақ: Элдор Шомуродовтың Түркиядағы дүрбелең тудырған трансфері тоқтатылды

·9.9K·Спорт
Толығырақ: Элдор Шомуродовтың Түркиядағы дүрбелең тудырған трансфері тоқтатылды

Бірнеше апта бойы Өзбекстан ұлттық құрамасы мен «Истанбул Башакшехир» клубының шабуылшысы Элдор Шомуродовтыөз қатарына қосып алуды көздеген «Трабзонспор» клубы бұл жоспардан ресми түрде бас тартуға мәжбүр болды. Бұл туралы түрік баспасөзінің беделді ақпарат көзі haber61.net басылымы хабарлады.

«Трабзонспор» бас бапкері Фатих Текке өзбекстандық сұрмергенді өз командасында көргісі келді және «Элдор Шомуродов менің ойын стратегияма өте жақсы сәйкес келеді»деп ашық мәлімдеген еді. Алайда қаржылық талаптар трансферге кедергі болды.

15-20 миллион еуро және ұсынылған 2 футболшы

«Трабзонспор» басшылығы Ыстанбұл клубымен келіссөздер барысында түрлі нұсқаларды ұсынды:

  • «Башакшехирдің» бағасы: Ыстанбұл командасы Түркия Суперлигасының қазіргі сұрмергені ретінде жарқырап жүрген 31 жастағы шабуылшыны 15-20 миллион еуро шамасында бағалады;

  • «Трабзонспордың» ұсынысы: Трабзондықтар бұл бағаны түсіру мақсатында трансферлік келісімге түрік шабуылшысы Умут Найирді немесе франциялық тірек жартылай қорғаушысы Батиста Мендидіқосып беруді және үстіне 5 миллион еуро қолма-қол ақша төлеуді ұсынды.

Қаржылық шектеу және келіссөздердің сәтсіздігі

Трансферлік келіссөздер барысында Ыстанбұл клубы талап еткен сома мен Шомуродовтың жеке жалақы бойынша талаптары «Трабзонспор» басшылығы үшін тым жоғары деп танылды:

  • Тәртіп және шешім: Қаржылық тұрақтылық пен бюджет шекарасын бұзғысы келмеген «Трабзонспор» трансфер бойынша келесі қадамдарды тоқтатуға және келіссөздерді аяқтауға шешім қабылдады;

  • Нури Шахинның маңызды қаруы: Түрік сарапшылары Элдор Шомуродовтың Нури Шахин басқаратын команда үшін қаншалықты маңызды тұлға екенін бұрыннан айтып келеді. Клуб басшылығы лиганың ең жарқын жұлдызын бәсекелестерге арзанға жібергісі келмеді.

Жаңа маусымдағы сұрапыл бастама

Элдор Шомуродов алаңдағы ойынымен өз бағасын толық ақтап жатыр:

  • 2 ойында 2 гол: Өзбекстандық форвард Түркия чемпионатының жаңа маусымындағы алғашқы 2 кездесудің өзінде қарсыластар қақпасына 2 доп соғып,бұл маусымда да «Башакшехирдің» басты көшбасшысы екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.

СуперлигаТрабзонспорБашакшехирЭлдор ШомуродовТрансфер
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодир Хусановтан кейін: «Ланс» тағы бір өзбек жұлдызын нысанаға алдыАбдуқодир Хусановтан кейін: «Ланс» тағы бір өзбек жұлдызын нысанаға алды14.08, 20:54Шынайы сәт: Абдуқодир Хусанов Қазақстан аңызына бейнеүндеу жолдадыШынайы сәт: Абдуқодир Хусанов Қазақстан аңызына бейнеүндеу жолдады13.08, 17:5112 күндік тәуекел чемпиондыққа айналды: Муродов тарих жазды (видео)12 күндік тәуекел чемпиондыққа айналды: Муродов тарих жазды (видео)03.08, 22:01Шакира Мбаппемен байланысу үшін кімнен көмек сұрағанын айттыШакира Мбаппемен байланысу үшін кімнен көмек сұрағанын айтты21.07, 18:26Ламин Ямаль финалдан кейін Мессидің өзіне айтқан сөздерін ашып бердіЛамин Ямаль финалдан кейін Мессидің өзіне айтқан сөздерін ашып берді21.07, 15:08Месси Ямальді 6 айлығында шомылдырып жатқан суретке пікір білдірдіМесси Ямальді 6 айлығында шомылдырып жатқан суретке пікір білдірді18.07, 09:27
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Шынайы сәт: Абдуқодир Хусанов Қазақстан аңызына бейнеүндеу жолдады
Шынайы сәт: Абдуқодир Хусанов Қазақстан аңызына бейнеүндеу жолдады
12 күндік тәуекел чемпиондыққа айналды: Муродов тарих жазды (видео)
12 күндік тәуекел чемпиондыққа айналды: Муродов тарих жазды (видео)
Абдуқодир Хусановтан кейін: «Ланс» тағы бір өзбек жұлдызын нысанаға алды
Абдуқодир Хусановтан кейін: «Ланс» тағы бір өзбек жұлдызын нысанаға алды