Толығырақ: Элдор Шомуродовтың Түркиядағы дүрбелең тудырған трансфері тоқтатылды
Бірнеше апта бойы Өзбекстан ұлттық құрамасы мен «Истанбул Башакшехир» клубының шабуылшысы Элдор Шомуродовтыөз қатарына қосып алуды көздеген «Трабзонспор» клубы бұл жоспардан ресми түрде бас тартуға мәжбүр болды. Бұл туралы түрік баспасөзінің беделді ақпарат көзі haber61.net басылымы хабарлады.
«Трабзонспор» бас бапкері Фатих Текке өзбекстандық сұрмергенді өз командасында көргісі келді және «Элдор Шомуродов менің ойын стратегияма өте жақсы сәйкес келеді»деп ашық мәлімдеген еді. Алайда қаржылық талаптар трансферге кедергі болды.
15-20 миллион еуро және ұсынылған 2 футболшы
«Трабзонспор» басшылығы Ыстанбұл клубымен келіссөздер барысында түрлі нұсқаларды ұсынды:
«Башакшехирдің» бағасы: Ыстанбұл командасы Түркия Суперлигасының қазіргі сұрмергені ретінде жарқырап жүрген 31 жастағы шабуылшыны 15-20 миллион еуро шамасында бағалады;
«Трабзонспордың» ұсынысы: Трабзондықтар бұл бағаны түсіру мақсатында трансферлік келісімге түрік шабуылшысы Умут Найирді немесе франциялық тірек жартылай қорғаушысы Батиста Мендидіқосып беруді және үстіне 5 миллион еуро қолма-қол ақша төлеуді ұсынды.
Қаржылық шектеу және келіссөздердің сәтсіздігі
Трансферлік келіссөздер барысында Ыстанбұл клубы талап еткен сома мен Шомуродовтың жеке жалақы бойынша талаптары «Трабзонспор» басшылығы үшін тым жоғары деп танылды:
Тәртіп және шешім: Қаржылық тұрақтылық пен бюджет шекарасын бұзғысы келмеген «Трабзонспор» трансфер бойынша келесі қадамдарды тоқтатуға және келіссөздерді аяқтауға шешім қабылдады;
Нури Шахинның маңызды қаруы: Түрік сарапшылары Элдор Шомуродовтың Нури Шахин басқаратын команда үшін қаншалықты маңызды тұлға екенін бұрыннан айтып келеді. Клуб басшылығы лиганың ең жарқын жұлдызын бәсекелестерге арзанға жібергісі келмеді.
Жаңа маусымдағы сұрапыл бастама
Элдор Шомуродов алаңдағы ойынымен өз бағасын толық ақтап жатыр:
2 ойында 2 гол: Өзбекстандық форвард Түркия чемпионатының жаңа маусымындағы алғашқы 2 кездесудің өзінде қарсыластар қақпасына 2 доп соғып,бұл маусымда да «Башакшехирдің» басты көшбасшысы екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
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