18 жасқа толған күні — Әке алимент қарызын төлеп берді
Азаматтық істер жөніндегі Ферғана ауданаралық сотының 2023 жылғы 28 ақпандағы шешіміне сәйкес, борышкер С.Д.-дан өндіріп алушы С.Ф.-ның пайдасына баласын асырау үшін алимент өндіріп алу белгіленген.
Атқарушылық іс-әрекеттер барысында борышкер С.Д.-ның алименттік міндеттемелерін уақтылы орындамауына байланысты оған қатысты қылмыстық іс қозғалған. Зерттеу нәтижесінде 39 043 161 сум алимент қарызы бар екені анықталған.
Атқарушылық іс аясында борышкер әке қолданыстағы алимент қарызын жоюмен қатар, келесі кезең үшін де төлемдерді жүзеге асырып, барлығы 43 477 429 сум алимент қаражатын толық төлеп берді.
Ең маңыздысы — бұл қаражат баланың дәл 18 жасқа толған күні төленді.
Яғни, баласы үшін қарапайым сыйлық емес, жылдар бойғы міндеттемесін орындауға байланысты 43 миллион сумнан астам төлемді туған күнінде жүзеге асырды.
Нәтижесінде борышкер өз мойнындағы алименттік міндеттемесін толық орындады және атқарушылық құжат белгіленген тәртіппен аяқталды.
Баланың туған күні — қуанышты күн. Бұл күні берілген ең үлкен сыйлық — ата-ананың өз жауапкершілігін орындауы.
Баланың қажеттілігіне жауапкершілікпен қарау — әрбір ата-ананың тек заңды ғана емес, сонымен қатар моральдық парызы.
Мәжбүрлі атқару бюросы
Қуа аудандық бөлімінің мемлекеттік атқарушысы
Ғ. Қодыралиев
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