Илхом Фармонов жұбайына ұмытылмас сыйлық жасады

·44.2K·Мәдениет
Илхом Фармонов жұбайына ұмытылмас сыйлық жасады

Өнерпаз Илхом Фармоновтың отбасында қуанышты күн болды. Әншінің жұбайы Нилуфар Фармонова туған күнін атап өтті. Осыған орай Илхом Фармонов жары үшін ерекше әрі ұмытылмас тосынсый дайындады.

Өнерпаз жұбайын қуанту мақсатында оған жаңа автокөлік сыйлады. Бұл күтпеген сыйлық мерекеге қатысушыларда үлкен әсер қалдырды.

Туған күнге орай ұйымдастырылған іс-шараға өнерпаздың жақындарымен қатар танымал өнер қайраткерлері де қонақ болды. Мерекелік ортада жылы тілектер, шынайы әңгімелер мен көтеріңкі көңіл-күй орнады.

Илхом Фармоновтың жұбайына жасаған сыйлығы әлеуметтік желілерде де назар аударды.

Илхом ФармоновНилуфар ФармоноваӨзбекстанШоу-бизнесСыйлық
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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