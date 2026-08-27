400 жылға жуық уақыт бұрын батып кеткен 5 тонна алтыны бар кеме табылды

·12.3K·Әлем
400 жылға жуық уақыт бұрын батып кеткен 5 тонна алтыны бар кеме табылды

Шотландия жағалауына жақын жерде шамамен 400 жыл бұрын батып кеткен корольдік кеме — «Blessing of Burntisland» қалдықтары табылған болуы мүмкін. Мамандардың алғашқы мәліметтеріне сәйкес, кеме бортында бүгінгі құны шамамен 20 миллион фунт стерлингболатын қазына болған деп болжауда. Бұл жаңалық тарихи маңызымен қатар, бортындағы құнды жүктеріне байланысты да үлкен қызығушылық тудыруда.

Мәліметтерге қарағанда, бұл кеме Англия королі I Карлғатиесілі болған. Ол 1633 жылдың шілдесінде корольдің таққа отыру рәсімі кезінде Файф аймағынан Лейт портына қарай бет алған. Алайда сапар барысында қатты дауыл тұрып, кеме Форт шығанағында батып кеткен.

Кеме шамамен 18 метр ұзындықта болған. Оның бортында король I Карлдың жеке заттары мен басқа да құнды жүктер болған. Қайғылы оқиға салдарынан 35 жолаушы мен экипаж мүшесінен тек екеуі ғана аман қалған.

Батып кеткен кемені анықтау мақсатында әуесқойлар шамамен 30 жыл бойы іздеу жұмыстарын жүргізген. Алайда Форт шығанағының лайлы және көрінуі қиын сулары бұрынғы іздеу жұмыстарын қиындатқан. Су астын сканерлеу технологияларының дамуы мамандарға жаңа мүмкіндіктер ашты.

Charles Wrex Project жобасының өкілдері жақында кеменің өзіне тиесілі болуы мүмкін ағаш бөлігін тапты. Бұл жаңалық мамандарда «Blessing of Burntisland» кемесінің орналасқан жері анықталған болуы мүмкін деген үміт ұялатты.

Сонымен қатар, жоба директоры және «Burntisland Heritage» ұйымының басшысы Иен Арчибальд кеменің нақты табылғаны туралы түпкілікті қорытынды жасауға әлі ерте екенін атап өтті.

Оның айтуынша, мамандар тарихи кеме қалдықтары болуы мүмкін аймақты анықтаған. Алайда бұл олжаның дәл «Blessing of Burntisland» кемесіне тиесілі екенін әзірге растау мүмкін емес. Табылған ағаш үлгісінің қай кемеге тиесілі екені де әзірге белгісіз.

Келесі кезеңде ағаш үлгісін радиокөміртекті талдау әдісімен тексеру жоспарланған. Сондай-ақ, су астындағы аймақ егжей-тегжейлі зерттеліп, онда басқа да заттар немесе кеме қалдықтарының бар-жоғы анықталады.

Айта кетейік, Форт шығанағының түбінде 500-ге жуық кеме апаты тіркелген. Сол себепті бұл олжаның дәл корольдік кемеге тиесілі екенін дәлелдеу үшін қосымша зерттеулер мен тексерулер қажет.

Егер болжамдар расталса, төрт ғасыр бұрын батып кеткен корольдік кеменің табылуы Шотландияның теңіз тарихындағы маңызды жаңалықтардың біріне айналуы мүмкін.

ШотландияКемеТарихАрхеологияҚазына
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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