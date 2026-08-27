Бір сағатта 165 тонна қызанақ ысырап болды: Испаниядағы әлемдегі ең танымал ерекше фестиваль

·9.3K·Әлем
Бір сағатта 165 тонна қызанақ ысырап болды: Испаниядағы әлемдегі ең танымал ерекше фестиваль

Испанияның Буньол қаласында әлемдегі ең танымал ерекше фестивальдердің бірі — La Tomatina тағы да мыңдаған адамның басын қосты. Бір сағатқа созылған қызанақ шайқасы кезінде көшелерге 165 тонна қызанақ шашылды.

Биылғы фестивальге 20 мыңнан астам адам қатысты. Белгі берілген бойда қала көшелері лезде қызанаққа толып, фестивальге қатысушылар бір-біріне қызанақ лақтыра бастады.

Бір сағат ішінде жүздеген тонна қызанақ езіліп, Буньол көшелері түгелдей қызыл түске боялды.

Бір сағатта 165 тонна қызанақтың қолданылуы фестивальдің ауқымын көрсетеді. La Tomatina тарихы 1945 жылы болған қарапайым азық-түлік жанжалынан бастау алады. Сол кезде көшедегі дау кезінде қызанақтар бір-біріне лақтырылған болатын.

Кейін бұл дәстүр ресми түрде тыйым салынғанымен, 1980 жылдары қайта жаңғырды. Жылдар өте келе La Tomatina тек Испаниядан ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын танымал шараға айналды.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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