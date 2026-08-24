Джорджинадан күтпеген шешім: енді ол Роналдуның үш үлкен баласының ресми анасы!
Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес отбасында үйлену тойынан кейін тағы бір маңызды оқиға орын алды. Хабарларға қарағанда, Джорджина футболшының үш үлкен баласын ресми түрде асырап алды.
Әңгіме Роналдудың үлкен балалары — Криштиану Джуниор мен егіздер Ева және Матео туралы болып отыр.
Осы уақытқа дейін Джорджина тек Роналдудың екі баласы — Алана Мартина мен Белла Эсмеральданың заңды анасы болып саналатын.
Енді ол футболшының барлығы бес баласына қатысты ресми заңды ана мәртебесіне ие болғаны айтылуда.
Бұл шешім Роналду мен Джорджина отбасындағы қарым-қатынастың одан әрі нығайғанын көрсететін маңызды қадам ретінде бағалануда. Сонымен қатар, мәліметтерге сәйкес, Криштиану Роналду үлкен балаларына қатысты ата-аналық құқық пен қамқоршылық мәртебесін сақтап қалды.
Осылайша, отбасындағы барлық балалар Джорджина мен Роналду үшін ортақ отбасылық мәртебеге ие болуда.
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