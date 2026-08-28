2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды

·30.1K·Экономика
2 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 2 қыркүйекке арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 19,25 сўмға қымбаттап, 11 820,48 сўмды құрады.

• Еуро 28,32 сўмға қымбаттап, 13 766,13 сўм болды.
• Ресей рублі 0,78 сўмға қымбаттап, 137,51 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 34,41 сўмға қымбаттап, 16 059,30 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,02 сўмға қымбаттап, 74,04 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 49,47 сўмға қымбаттап, 14 703,92 сўм болды.
• Қытай юаны 2,76 сўмға қымбаттап, 1 758,76 сўмды құрады.

Валюта БағамыОрталық БанкӨзбекстанҚаржыЭкономика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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