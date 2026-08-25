Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты

·15.9K·Қоғам
Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты

Өзбекстанда «Aziz Estet» блогері көмекке мұқтаж әйелдерді анықтау мақсатында оларды зират аумағын тазарту жұмыстарына шақырды. Алайда жұмыс соңында ол қатысушылар үшін тосын сый дайындаған.

Блогердің айтуынша, бұл бастама арқылы шынымен де көмекке зәру жандарды анықтау және оларға нақты қолдау көрсету мақсат етілген.

Зиратты тазарту жұмыстары аяқталған соң, «Aziz Estet» шараға қатысқан әйелдерге шамамен 1 миллион сумдық азық-түлік пен түрлі тауарларды, сондай-ақ ақшалай қаражат табыстады.

Сонымен қатар, ол әйелдердің балаларына 1 қыркүйек — жаңа оқу жылының басталуына орай қажетті кеңсе тауарларын да сыйға тартты.

Блогердің бұл бастамасы әлеуметтік желілерде кеңінен таралып, қолданушылар тарапынан жылы қабылданды.

Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

18 жасқа толған күні — Әке алимент қарызын төлеп берді18 жасқа толған күні — Әке алимент қарызын төлеп берді24.08, 19:31Бір себет жүзім 5 миллион сумға сатылдыБір себет жүзім 5 миллион сумға сатылды23.08, 11:59Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүрҚашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр17.08, 11:54Ташкент – Қаршы пойызынан ірі көлемдегі ақша табылды — ІІМ хабарламасыТашкент – Қаршы пойызынан ірі көлемдегі ақша табылды — ІІМ хабарламасы16.08, 12:21Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білдіӨзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді09.08, 05:37Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілдіКореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді08.08, 05:31
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
Үй жануарларына талап етілетін паспорттың үлгісі желіде тарады
Үй жануарларына талап етілетін паспорттың үлгісі желіде тарады
Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді
Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр
Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр
Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды
21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды
Ферғанада сенбілік кезінде «Инсон» орталығының қызметкері қаза тапты
Ферғанада сенбілік кезінде «Инсон» орталығының қызметкері қаза тапты