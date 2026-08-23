Үш өнерпаз «Өзбекстан Республикасына еңбек сіңірген артист» атағын алды

·9.9K·Мәдениет
Үш өнерпаз «Өзбекстан Республикасына еңбек сіңірген артист» атағын алды

Өзбекстан Республикасы Президенті ел тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай әр сала бойынша жемісті еңбек етіп жүрген бір топ отандасты марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды.

Құжатқа сәйкес, актер Бобур Юлдашев, әзілкеш Шукурулло Исроилов және әнші Шохруххон «Өзбекстан Республикасына еңбек сіңірген артист» құрметті атағына ие болды.

Атап айтқанда:

  • Бобур Баходирович Юлдашев — «Дийдор жастар эксперименталды театр-студиясы» мемлекеттік мекемесінің көркемдік жетекшісі;

  • Шукурулло Ахмадкулович Исроилов — «Өзбекконцерт» мемлекеттік мекемесінің көркем сөз шебері;

  • Шохрух Алишерұлы Юлдашев — «Өзбекконцерт» мемлекеттік мекемесінің әншісі.

Атап өтілгендей, өнерпаздар ел тәуелсіздігін одан әрі нығайту, Жаңа Өзбекстанды құру процесіндегі реформаларды қолдау, сондай-ақ халықтың рухани және интеллектуалдық әлеуетін көтеруге қосқан лайықты үлесі үшін марапатталды.

Сондай-ақ, олардың мәдениет пен өнерді дамыту, жас ұрпақты Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдыққа, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды құрметтеу рухында тәрбиелеудегі жемісті еңбектері де атап өтілді.

Марапатталған өнерпаздардың қоғам өміріне белсенді қатысуы, бейбітшілік, татулық пен ынтымақтастық ортасын нығайтуға қосқан үлесі де жоғары бағаланды.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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