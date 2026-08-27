«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану
Әндіжанда екі қыздан кейін отбасында бірден бес егіз — екі ұл мен үш қыз дүниеге келді. Бұл ата-ана үшін күтпеген қуаныш болғанымен, көп ұзамай отбасы ауыр қайғыға тап болды.
Отбасының бұған дейін екі қызы болған. Келесі жүктілік кезінде бір емес, бес сәби күтіліп жатқаны белгілі болды.
«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым...» — дейді отбасы өкілі.
Дүниеге келген егіздердің екеуі ұл, үшеуі қыз болды. Бес сәбидің дүниеге келуі отбасы үшін үлкен қуаныш болғанымен, сәбилердің бірі өмір үшін күресті.
Егіздердің кенжесі Санобарой небәрі 10 күн өмір сүріп, қайтыс болды. Бір уақытта бес сәбидің дүниеге келуі отбасының өмірін түбегейлі өзгертті. Қуанышты күндермен қатар, Санобаройдың қайтыс болуы ата-анасы үшін ауыр қаза болды.
Соған қарамастан, отбасында қалған төрт егіздің тағдыры мен олардың болашағы жақындары үшін ең маңызды мәселеге айналды.
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