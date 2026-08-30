Қытайда жұмыста 200 рет отырып-тұруға мәжбүрленген қызметкер ауыр халде ауруханаға түсті
Қытайда 29 жастағы әйел жұмыста белгіленген көрсеткіштерді орындай алмағаны үшін басшысы тарапынан 200 рет отырып-тұруға мәжбүрленгеннен кейін ауруханаға жатқызылды. Одан өмірге қауіп төндіруі мүмкін рабдомиолиз ауруы анықталды.
Ян есімді әйел маусым айында Қытайдың шығысындағы Ханчжоу қаласында несие компаниясында қаржы кеңесшісі болып жұмысқа орналасқан. Оның айлық жалақысы 4500 юань — шамамен 490 фунтты құраған.
Негізінде бұл қызмет телефон арқылы сауда жасауға байланысты болған, қызметкерлер күн сайын 200 қоңырау шалып, бір клиентті шақырып және ынтымақтастыққа ниет білдірген тағы бір әлеуетті клиентті тартуы керек болған.
28 шілдеде Ян белгіленген екі тапсырманы орындай алмаған. Содан кейін тегі Чжан болатын менеджер оған жаза ретінде 200 рет отырып-тұруды бұйырған. Оның орнына орындалмаған әрбір тапсырма үшін 50 юань айыппұл төлеу мүмкіндігі де берілген.
«Менде ақша жоқ», — деген Ян неліктен жаттығуды таңдағанын түсіндіре отырып.
Ол басшысына дәлел ретінде жазаны орындап жатқанын видеоға түсірген. Ян 200 рет отырып-тұруды кеңсе ғимаратының айналасында бірнеше бөлікке бөліп жасаған. Алайда соңғы қайталаулардан кейін оның аяғы қатты ауырып, тік тұруы қиындаған және жүруі де мұң болған.
Ян аяғы қатты ауырғанын айтқан. Бірақ емделуге қаражаты жетпегендіктен, бірден дәрігерге жүгінбеген.
Содан кейін әйел ауруханаға барған және оған рабдомиолиз диагнозы қойылған. Бұл зақымданған бұлшықет тіндерінің өте тез ыдырауы нәтижесінде туындайтын күрделі жағдай болып, кейбір жағдайларда өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
Янның креатинкиназа көрсеткіші шамамен 160 мың U/L-ге жеткен. Бұл бұлшықеттердің қатты зақымданғанын көрсететін өте жоғары көрсеткіш болып саналады. Бақытымызға орай, оның бүйрек жеткіліксіздігі дамымаған. Дәрігерлер оған демалуды және ауыр дене жаттығуларынан аулақ болуды ұсынған.
Емделу үшін Ян шамамен 1400 юань — 150 фунт жұмсаған. Денсаулығына байланысты жұмысын жалғастыра алмағандықтан, компаниядан шығып кеткен.
Ол компаниядан емделу және көлік шығындарын өтеуді, сондай-ақ 15 мың юань — шамамен 1640 фунт көлемінде өтемақы төлеуді талап еткен.
Алайда менеджер Чжан оның талаптарын қабылдамаған. Сонымен қатар, ол қызметкерлерге дене жазасын беру еңбек заңнамасына қайшы екенін білгенін мойындаған.
«Бұл еңбек заңнамасын бұзатынын мен де білемін», — деген Чжан. Оның айтуынша, сауда компаниялары ақша табу үшін қызметкерлерге қысым көрсетуі керек.
Ян бұл жағдай бойынша еңбек инспекциясына жүгінген. Жауапты тұлғалар оқиға бойынша тексеру жүргізілетінін хабарлады.
…