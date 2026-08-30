Мамонттар қайта оралуы мүмкін бе? Ғалымдар күтпеген жоспарды бастады
Мұз дәуірінің аңызға айналған алыбы — жүнді мамонттар болашақта қайта пайда болуы мүмкін бе?
АҚШ-тың Colossal Biosciences компаниясы ежелгі мамонттардың ДНҚ-сын зерттеп, оларға тән маңызды ерекшеліктерді қазіргі заманғы піл геномымен біріктіру үстінде жұмыс істеуде. Негізгі мақсат — суыққа төзімді, қалың жүнді және мамонтқа ұқсас белгілері бар жануар жасау.
Ол үшін ғалымдар гендерді түзету технологияларын, соның ішінде CRISPR әдісін қолдануда. Мамонттың ең маңызды ерекшеліктері — суық климатқа бейімделуі, жүні және ағзадағы май қабатына қатысты гендер зерттелуде.
Алайда мамандардың алдында әлі де өте күрделі міндеттер тұр. Сол себепті, әзірге 2027 жылы нағыз мамонт пайда болады деп нақты айту мүмкін емес.
Компания қазіргі мақсаты ретінде мамонтқа ұқсас алғашқы жануардың туылуын 2028 жылдың соңына жоспарлап отыр. Бірақ бұл жоспарлар ғылыми сынақтардың нәтижесіне қарай өзгеруі де мүмкін.
Сонымен, мұз дәуірінің алыптары әлі қайтқан жоқ. Алайда генетика саласындағы тәжірибелер сәтті аяқталса, адамзат болашақта мамонтқа ұқсас жануарды қайта көруі мүмкін.
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